Kostenloses Webinar - Auf Zinsen setzten - Dos and Dont's



Werbung







Am heutigen Mittwoch (24.09.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Auf Zinsen setzten - Dos and Dont's" ein. Unser Produktexperte Julius Weiss freut sich auf Ihre Fragen.



Zinsen können große Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben. Deswegen ist es umso wichtiger die Zusammenhänge zwischen Inflation, Zinsen und den Kapitalmärkten zu verstehen. Derzeit stehen zudem viele Notenbanken vor der Herausforderung zwischen hartnäckiger Inflation, abgeschwächter Konjunktur und hohen Staatsschulden den richtigen Zinsentscheid zu treffen. Außerdem erklärt unser Produktexperte Julius Weiß Ihnen neben der aktuellen Zinslage, mit welchen Basiswerten Sie auf Zinsänderungen setzten können. Weitere Themen sind der Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsen und Produkte, die sich eignen, um von Zinsänderungen zu profitieren. Wie gewohnt können Sie zudem live Ihre Fragen stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 24. September, um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













