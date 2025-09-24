Wiesbaden (ots) -Die Mission des Gründers Peter Turi: "Content is king, Community is queen". Er verspricht eine "Plattform ohne Patriarchen" und ein faires Geschäftsmodell für PartnerPeter Turi, Pionier der digitalen Branchendienste und Erfinder des Morgennewsletters in Deutschland, eröffnet Anfang Oktober zusammen mit Partnern Turi.One - The Inspiration Network. Diese offene Plattform schafft neuartige Content- und Community-Angebote für die gesamte Kommunikationsbranche. Am 25. September ist Pre-Opening für Family & Friends.Medienunternehmer Peter Turi startet Turi.One, sein "letztes und wichtigstes Projekt". Es bietet ab 9. Oktober unter dem Motto "Content is king, Community is queen" ein Netz der Inspiration für die Kommunikationsbranche. Turi baut mit seinen Nutzern und Partnern "die größte offene Bühne der Branche" und eine "Plattform ohne Patriarchen". Für User bleibt das Angebot kostenlos. Turi.One verzichtet auf Werbespam, Clickbait, Cookies und Paywalls.Im vierten Quartal 2025 gehen bei Turi.One fünf Verticals und ein Sonntags-Dienst online. Die Fachdienste zu den Themen Journalismus, PR, Marken, Mobilität und Politik bieten kostenlos tiefen Content für Kommunikationsprofis. Kern ist jeweils ein wöchentlicher Useletter mit Inspiration, Nutzwert und Learnings. Am siebten Tag der Woche liefert Turi.Sunday übergreifend "Inspiration für Dich"."Turi.One ebnet seinen Partnern den Weg in die Plattform-Ökonomie"Turi.One wird auf dieser offenen Plattform seinen Partnern den Weg in die Plattform-Ökonomie ebnen. Zum Start dabei sind die Motor Presse Stuttgart ("auto motor und sport", "Moove") für das Vertical Mobilität (Turi.Moove). Der Verlag Journalismus3000 der Mitgliederzeitschrift "Journalist" des DJV Deutscher Journalisten-Verband für das Vertical Journalismus (Turi.Journo) sowie die GPRA Gesellschaft der PR-Agenturen mit 34 Mitgliedsagenturen für das Vertical Kommunikation/PR (Turi.Comms). Weitere Partnerschaften mit Verlagen, Verbänden und Unternehmen stehen kurz vor dem Abschluss.Geballte Content-Power und Plattform-ExpertiseEin Team aus Weggefährten und Talenten ist schon beim Start von Turi.One dabei: Hans-Jürgen Jakobs, ehemals Chefredakteur "Handelsblatt", schreibt für Turi.One große Interviews und Porträts. Sarah Kübler, Gründerin der Social-Media-Agentur HitchOn und der Plattform NextGen Innovators, wirkt bei Turi als Autorin und Beraterin fürs Thema Creator Economy. Harald Hamprecht, Ex-Chefredakteur und Ex-Kommunikationschef Opel, interviewt für Turi.Moove die Auf-, Ab- und Umsteiger der Mobilitätsbranche.Matthias Daniel, Publisher und Chefredakteur der DJV-Zeitschrift "Journalist", verantwortet den Useletter Turi.Journo für jungen, digitalen und unternehmerischen Journalismus. Jan Freitag, freier Kultur-Journalist, liefert Interviews mit spannenden Köpfen der Branche. Bestseller-Autorin Katrin Wilkens schreibt Porträts und Kolumnen für Turi.Sunday. Marcus Schuler war ARD-Korrespondent im Silicon Valley und berichtet von dort für Turi.One. Die Unternehmerin Tijen Onaran trifft Promis zum Interview.Anne Fischer steuert als Chefredakteurin Community sämtliche Useletter. Anne-Nikolin Hagemann steht ihr als Chefredakteurin der Turi.Edition zur Seite. Tatjana Kerschbaumer kehrt vom Wort & Bild Verlag zurück zu Turi als Chefreporterin. Fotochef Holger Talinski inszeniert mit Johannes Arlt, Selina Pfrüner, Gaby Gerster und Marcel Schwickerath die VIPs auch online mit hochwertigen Porträts.Uwe C. Beyer ist der bewährte Art Director, er gestaltet seit 27 Jahren die wichtigsten Turi-Projekte. Die IT verantworten Andreas Bohn und seine Agentur i42, beraten wird Turi.One von Eric Kubitz, Clemens Gull und Peter Wingen. Sarah Risch, Ex-Verlagsleiterin bei turi2, arbeitet von den Niederlanden aus als freie Projektmanagerin Finance & Operations.Das Besondere: Plattform für Content und CommunityGemeinsam bauen die Partner auf Turi.One die Community Turi.Friends. Kern der Community sind Begegnungen im Digitalen und im Real Life, auf Basis von digitalen Visitenkarten aller User. Unternehmen, Verbände, Experten oder Universitäten können mit der ContentCard Informationsanbieter im Netzwerk werden und Personalien, Events, Learnings und UseCases teilen. Für User ist die kostenlose CommunityCard der Sesam-öffne-dich für alle Bühnen und Services von Turi.One. Die Community bietet damit innovative Räume für Austausch, Feedback und setzt dabei auf Vielfalt und Toleranz.In der Vermarktung geht Turi.One neue Wege: Ein Team von Community Guides berät Partner ganzheitlich, wie sie die Verticals von Turi.One und Turi.Friends für ihre Kommunikation und ihre Vernetzung mit MeinungsmacherInnen nutzen können. Turi bietet seinen Partnern Werbeflächen, Sponsorings und Services wie Co-Publishing. Die Partner können über die Plattform gemeinsam Useletter und hochwertige Printobjekte im Stil der preisgekrönten Turi.Edition aufsetzen. Sie können auf der Plattform Awards und Events realisieren, VIPs beim Turi.Table im Real Life oder bei Turi.Circle digital treffen."Wir setzen auf das respektvolle Du anstelle des distanzierenden Sie"Turi.Friends setzt auf den Claim "Wir sind Freunde" und auf das respektvolle Du anstelle des distanzierenden Sie. Status, Hierarchie oder Alter spielen keine Rolle, wo Menschen sich auf Augenhöhe begegnen.Am 9. Oktober geht Turi.One live. Bereits am 25. September ist Pre-Opening für Family & Friends. Partner, die dabei sein wollen, schicken eine Mail an peter.turi@turi.one."Turi.One wird definitiv mein letztes und wichtigstes Projekt"Gründer Peter Turi brachte 1996 mit kress online den ersten täglichen Fachtitel ins Internet, realisierte mit Kress Köpfe den ersten Personendienst im Internet und bekam dafür 1998 den Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik. 2007 startete Turi mit turi2 den ersten Morgennewsletter in Deutschland. Für seine "turi2 edition" erhielt er 2016 den Bayerischen Printmedienpreis. 2024 verkaufte Turi die Marke turi2 und verabschiedete sich aus dem Newsgeschäft.Über Turi.One sagt Peter Turi, Jahrgang 1961: "Turi.One wird definitiv mein letztes und wichtigstes Projekt."