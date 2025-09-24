DJ Belgiens Geschäftsklima im September überraschend aufgehellt

DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im September wider Erwarten aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 7,9 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 9,2 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 8,9 notiert hatte.

Die Stimmung hat in allen Sektoren zugenommen, am deutlichsten in der Bauindustrie und in geringerem Maße in der verarbeitenden Industrie. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.