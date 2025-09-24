© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoEthereum kämpft mit fallenden Kursen, hohen ETF-Abflüssen und drohenden Liquidationen - doch die Chance auf eine Erholung bleibt bestehen.Ethereum (ETH) steht erneut im Zeichen erhöhter Volatilität. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung handelt aktuell bei 4.174 US-Dollar und liegt damit rund 1,05 Prozent im Minus. Auf Wochensicht ergibt sich ein Rückgang von 7,33 Prozent (Stand: 14:00 Uhr MESZ). ETF-Abflüsse verschärfen Verkaufsdruck Die anhaltenden Kursverluste sind eng mit steigenden Abflüssen aus Ethereum-ETFs verbunden. Allein am 23. September verzeichneten vier von neun Spot-ETFs ein kombiniertes Minus von 141 Millionen US-Dollar. Besonders stark betroffen waren Fidelitys FETH mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
