Düsseldorf (ots) -Großformatige Tablets mit Fokus auf Bild, Ton und AusdauerXiaomi hat heute die neue REDMI Pad 2 Serie vorgestellt. Dazu gehören die Modelle REDMI Pad 2 Pro und REDMI Pad 2 Pro 5G. Die Geräte bieten einen großen Bildschirm mit hoher Bild- und Soundqualität und eignen sich besonders für Entertainment und Gaming.Entertainment durch Großformat-Display und Dolby Atmos®Zentrales Element der REDMI Pad 2 Pro Serie ist ein 12,1-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung.[1] Dolby Vision® sorgt für präzise Farbdarstellung, während eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120Hz nahtlose Bewegungen beim Streaming, Gaming oder Multitasking ermöglicht.[2] Die Bildschirme sind TÜV Rheinland-zertifiziert für Low Blue Light (Hardware-Lösung), Flimmerfreiheit und circadiane Schonung. DC-Dimming reduziert die Belastung der Augen bei längerer Nutzung.Für den Ton setzt die neue Tablet-Serie auf ein Quad-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos® und Hi-Res Audio. Ein manueller Lautstärke-Boost von bis zu 300 Prozent[3] sorgt für klare Wiedergabe auch in lauten Umgebungen.12.000mAh Akku mit Schnellladen und Reverse ChargingAlle Modelle der REDMI Pad 2 Pro Serie sind mit einem 12.000mAh (typ) Akku ausgestattet - einem der größten, die Xiaomi bislang in Tablets weltweit verbaut hat. Mit 33W Schnellladen werden Ladezeiten verkürzt,[4] gleichzeitig können mit 27W kabelgebundenem Reverse Charging andere Geräte wie durch eine Powerbank unterwegs mit Energie versorgt werden.[5] Als Prozessor kommt die Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform auf Basis eines 4nm-Prozesses zum Einsatz,[6] die Leistung und Energieeffizienz für große Displays optimiert.Konnektivität powered by Xiaomi HyperOSDie Integration von Xiaomi Interkonnektivität[7] powered by Xiaomi HyperOS[8] ermöglicht eine nahtlose Konnektivität mit anderen Geräten von Xiaomi. Unterstützt werden Funktionen wie Anruf-Synchronisation, gemeinsamer Zwischenspeicher, Netzwerksynchronisation und Home Screen+, mit dem Smartphone-Apps und -Dateien direkt auf dem Tablet genutzt werden können.Auch kameraübergreifende Funktionen für Videokonferenzen und Live-Streaming sind verfügbar. Darüber hinaus sind bei der REDMI Pad 2 Pro Serie Google Gemini[9] und Circle to Search mit Google zur erweiterten Unterstützung integriert.[10] Mit bis zu 2 TB erweiterbarem Speicher steht Kapazität für Videos,[11] Dokumente und kreative Projekte zur Verfügung.Zubehör für mehr Produktivität und KreativitätDie REDMI Pad 2 Pro Serie wird durch passendes Zubehör ergänzt.[12] Der REDMI Smart Pen unterstützt präzises Schreiben und Zeichnen mit 4.096 Druckstufen und Latenz im Millisekundenbereich.[13] Für eine komfortable Texteingabe steht das REDMI Pad 2 Pro Keyboard zur Verfügung, das mit 16x16 mm großen Tasten, 1,3 Millimeter Tastenhub, 19 mm Tastenabstand und integriertem Stifthalter ausgestattet ist.[14] Abgerundet wird das Angebot durch das REDMI Pad 2 Pro Cover, das nicht nur Schutz bietet, sondern auch als Standfuß dient und einen weiteren Platz für den Eingabestift bereithält.Preise und VerfügbarkeitenDas REDMI Pad 2 Pro ist ab sofort in den drei Farben Graphite Gray, Silver und Lavender Purple[15] in zwei Speichervarianten[16] erhältlich:- REDMI Pad 2 Pro (6 GB + 128 GB) für 299,90 Euro (UVP)- REDMI Pad 2 Pro (8 GB + 256 GB) für 349,90 Euro (UVP)Das REDMI Pad 2 Pro 5G ist ab sofort in den zwei Farben Graphite Gray und Silver[15] in zwei Speichervarianten[16] erhältlich:- REDMI Pad 2 Pro 5G (6 GB + 128 GB) für 379,90 Euro (UVP)- REDMI Pad 2 Pro 5G (8 GB + 256 GB) für 429,90 Euro (UVP)Early Bird AktionZum Marktstart gibt es vom 24. September bis einschließlich dem 31. Oktober Early Bird Angebote auf mi.com:- REDMI Pad 2 Pro (6 GB + 128 GB) für 279,90 Euro- REDMI Pad 2 Pro (8 GB + 256 GB) für 329,90 Euro- REDMI Pad 2 Pro 5G (6 GB + 128 GB) für 359,90 Euro- REDMI Pad 2 Pro 5G (8 GB + 256 GB) für 409,90 EuroBeim Kauf eines REDMI Pad 2 Pro oder REDMI Pad 2 Pro 5G innerhalb des Aktionszeitraums gibt es den REDMI Smart und das REDMI Pad 2 Pro Keyboard gratis dazu. Nur solange der Vorrat reicht.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/y3f76FB9yQvC) (Passwort: tgz0qKP6U93f).Disclaimers1 Die Bildschirmdiagonale vom REDMI Pad 2 Pro beträgt rund 12,1 Zoll. Durch abgerundete Ecken ist die sichtbare Fläche geringer. Maße können zwischen einzelnen Produkten abweichen.2 Die Bildwiederholrate lässt sich für unterstützte Apps und Spiele auf bis zu 120 Hz einstellen.3 Lautstärkeangabe von 300 Prozent bezieht sich auf denselben Modelltyp bei 100 Prozent Lautstärke. Gilt nur für Medienwiedergabe, Klingeltöne und Benachrichtigungen, nicht für Weckfunktionen. Die Funktion ist ausschließlich im Lautsprechermodus verfügbar, nicht bei Kopfhörern. Datenquelle: interne Labors von Xiaomi. Die tatsächliche Nutzung kann abweichen.4 33W-Schnellladen bezieht sich auf eine Adapterausgangsleistung von 33 Watt. Die tatsächliche Ladeleistung kann je nach Umgebung variieren. Informationen zur Verfügbarkeit des Netzteils sind beim Händler erhältlich.5 Unterstützt kabelgebundenes Reverse Charging mit bis zu 27 Watt durch von internen Labors von Xiaomi geprüften Geräten. Leistung kann je nach Akkuzustand und weiteren Faktoren variieren. Für die Nutzung muss ausreichend Akkukapazität vorhanden sein; die Kompatibilität des zu ladenden Geräts ist zu prüfen.6 Snapdragon- und Qualcomm-Produkte sind Produkte der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Qualcomm und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marken der Qualcomm Incorporated.7 Für bestimmte Funktionen ist ein Update auf Xiaomi HyperOS 2 erforderlich sowie die Aktivierung von Bluetooth und WLAN. Außerdem ist derselbe Xiaomi-Account nötig und "Einstellungen-Xiaomi-Interkonnektivität" muss angeschaltet sein. Verfügbarkeit und Umfang der Funktionen sind abhängig von Softwareversion, Apps und Modell. Die tatsächliche Nutzung kann abweichen.8 Die Verfügbarkeit von Xiaomi HyperOS Funktionen, Apps und Diensten kann je nach Softwareversion und Modell variieren.9 Die Google-Gemini-App ist nur in ausgewählten Ländern, Sprachen und auf kompatiblen Geräten verfügbar. Internetverbindung erforderlich. Funktionsumfang und Genauigkeit der Ergebnisse können variieren. "Gemini" ist eine Marke von Google LLC.10 "Circle to Search" ist nur auf bestimmten Geräten und mit Internetverbindung verfügbar. Funktioniert mit kompatiblen Apps und Oberflächen. Ergebnisse können je nach Erkennung variieren.11 Speichererweiterungskarten sind separat erhältlich.12 Zubehör ist separat erhältlich; Verfügbarkeit regional unterschiedlich.13 "Latenz im Millisekundenbereich" bezieht sich auf die Leistung in Xiaomi Apps. Daten basieren auf vom internen Labors von Xiaomi durchgeführten Tests; die tatsächliche Nutzung kann abweichen.14 Testergebnisse aus internen Messungen von den internen Labors von Xiaomi, Abweichungen im praktischen Einsatz möglich.15 Farbvarianten können je nach Region variieren.16 Konfigurationen von Speicher und RAM können sich regional unterscheiden. Effektiv nutzbarer Speicher ist geringer als die Gesamtangabe, da Betriebssystem und vorinstallierte Softwarespeicherplatz belegen.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6124676