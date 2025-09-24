DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -23,0 zuvor: -23,6 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 86 zuvor: 87 *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,3% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 11:30 DE/Konjunkturprognose - Gemeinschaftsprognose Konjunkturforschungsinstitute 14:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Veröff.: +3,3% gg Vq 1. Quartal: -0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,8% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 231.000 *** 15:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Veranstaltung der Mid-Sized Bank Coalition of America *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm 17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz, danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender Covestro AG 21:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) - US/Treffen der G20-Außenminister - US/US-Präsident Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

