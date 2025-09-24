Anzeige
Mittwoch, 24.09.2025
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Dow Jones News
24.09.2025 16:15 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 
     PROGNOSE: -23,0 
     zuvor:  -23,6 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 
     PROGNOSE: 86 
     zuvor:  87 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
     Leitzins 
     PROGNOSE: 0,00% 
     zuvor:  0,00% 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE: +3,3% gg Vj 
     zuvor:  +3,4% gg Vj 
*** 11:30 DE/Konjunkturprognose - Gemeinschaftsprognose 
     Konjunkturforschungsinstitute 
  14:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
     PROGNOSE: -0,4% gg Vm 
     zuvor:  -2,8% gg Vm 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +3,3% gg Vq 
     2. Veröff.: +3,3% gg Vq 
     1. Quartal: -0,5% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +2,0% gg Vq 
     2. Veröff.: +2,0% gg Vq 
     1. Quartal: +3,8% gg Vq 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 235.000 
     zuvor:  231.000 
*** 15:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Veranstaltung der 
     Mid-Sized Bank Coalition of America 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 
     PROGNOSE: -1,2% gg Vm 
     zuvor:  +2,0% gg Vm 
  17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz, 
     danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender 
     Covestro AG 
  21:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum 
 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) 
    - US/Treffen der G20-Außenminister 
 
    - US/US-Präsident Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan 
     im Weißen Haus 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
