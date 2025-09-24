© Foto: Unsplash

Die Tage werden stürmischer, der Markt ist noch ruhig. Ob Sturm oder Wachstum, DIESE drei Herbst-Aktien vereinen beide Möglichleiten: Den Sturm zu umgehen und kräftig zu wachsen!Die bunten Blätter fallen, es rieselt Rendite. Denn auch wenn der Herbst traditionell stürmisch für die Börse ist, so gibt es doch Aktien, die diesem Sog widerstehen. Besonderes Augenmerk gilt gleich zwei KI-Aktien, die momentan noch unterbewertet sind: Opera und Adobe. Adobe konnte für die Anleger bisher noch nicht glaubhaft die KI-Story verkaufen. Auf Jahressicht verlor die Aktie mehr als ein Drittel ihres Wertes. Ob also für das Unternehmen von Photoshop die Künstliche Intelligenz ein Gewinn ist, blieb lange …