320-$-Rallye für Solana? Darum muss der 210-$-Support jetzt halten

Nach Wochen starker Kursgewinne musste Solana im Zuge der jüngsten Marktkorrektur einen deutlichen Rücksetzer verkraften. Der Coin fiel wieder auf 210 $, nachdem er Mitte September noch ein Mehrmonatshoch bei 251 $ erreicht hatte. Analysten sehen in diesem Rückfall jedoch nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Sofern die wichtige Supportzone bei 210 $ verteidigt werden kann, könnte sich daraus eine neue Rallye in Richtung 320 $ entwickeln.

SOL schoss zuletzt auf bis zu 251 $ in die Höhe

Der Altcoin SOL hat sich in den letzten Wochen über eine lange Zeit im Aufschwung befunden. Von Tiefstständen bei kaum mehr als 100 $ im April und Juni ging es steil aufwärts. Mit dem generellen Erstarken des Altcoinsektors schoss auch die Nachfrage nach dem Solana-Coin wieder massiv in die Höhe.

Im Juli und August kämpften die Bullen noch damit, wieder über die 200-$-Marke hinauszukommen. Anfang September konnte das psychologisch hochrelevante Kursniveau schließlich nachhaltig überwunden werden. Mitte September intensivierte sich die Rallye dann noch einmal und SOL schoss auf bis zu 251,26 $ in die Höhe.

Quelle: Coinmarketcap.com

Damit wurde der Coin auf dem höchsten Stand seit der All-Time-High-Rallye von Januar gehandelt und viele Anleger waren bereits von neuen Höchstständen im September ausgegangen. Ausgelöst durch die jüngste Korrektur am Krypto-Markt, kam es jedoch auch bei SOL in den letzten Tagen zu starken Verlusten.

Der Preis brach zweistellig ein und aktuell wird SOL nur noch bei knapp über 210 $ gehandelt. Damit liegt die Marktkapitalisierung nun wieder bei 114,61 Milliarden $. Doch wie könnte es jetzt für SOL weitergehen und warum ist in den Augen mancher Analysten nach wie vor eine 320-$-Rallye möglich?

Auf Retest der 210-$-Marke könnte weitere Rallye folgen

Blickt man auf die Chartstruktur von SOL in den letzten Monaten, so wird deutlich, dass sich im Chart ein Ascending-Triangle-Pattern gebildet hat. Der Solana-Kurs war immer wieder gegen die 210-$-Marke gestrebt und konnte die obere Widerstandslinie schließlich überwinden.

Nach dem jüngsten Ausbruch aus diesem politischen Chartmuster interpretiert der renommierte Analyst Ali Martinez den jüngsten Rücksetzer als möglichen Retest. Falls der erfolgreich sein sollte und SOL die 210-$-Marke hält, könnte es ihm zufolge zu einer für einen Ausbruch aus einem Ascending-Triangle-Chart-Pattern typischen Rallye kommen. Die könnte den Solana-Preis auf bis zu 320 $ katapultieren und dementsprechend für neue Allzeithöchststände sorgen.

As expected, Solana $SOL retested the $210 breakout zone. Now preparing for the next leg up to $320. https://t.co/YsOPU5W4CD pic.twitter.com/ZfKata4yRW - Ali (@ali_charts) September 23, 2025

Wichtigstes Ziel für die SOL-Bullen ist es jetzt dementsprechend, die 210-$-Marke zu verteidigen. Ein Rücksetzer in Richtung 200 $ wäre möglicherweise auch noch zu verkraften. Doch falls SOL wieder unter 200 $ zurückfällt, sieht es mittelfristig schlecht aus.

Für eine Fortsetzung des Aufschwungs spricht laut Ali Martinez auch der TD-Sequential-Indikator. Der hat gerade ein Kaufsignal ausgegeben, was eine kurzfristige Erholung in Richtung 250 $ in den Augen von Martinez noch einmal realistischer macht.

Double buy signal on $SOL from TD Sequential. Defend $210 and $250 comes next! pic.twitter.com/wRrys14sJG - Ali (@ali_charts) September 23, 2025

Die weitere Entwicklung von Solana wird maßgeblich vom Rest des Krypto-Marktes abhängen. Falls sich auch dieser wieder erholt und Bitcoin schon bald über 120.000 $ gehandelt wird, wäre eine All-Time-High-Rallye bis zum Jahresende auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Von einem solchen Boom könnten dann vor allem auch junge Krypto-Projekte wie PepeNode profitieren, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden und in diesem günstigen Marktumfeld gelauncht werden.

PepeNode will Mining gamifizieren und für jeden zugänglich machen

Das junge Krypto-Projekt vereint einige Komponenten, die der nativen Kryptowährung PEPENODE nach ihrem offiziellen Börsenlaunch zu Wachstum verhelfen könnten. Zum einen wird es der Community ermöglicht, schon vor dem ersten Börsenlisting einzusteigen. Über ein Presale-Widget können PEPENODE-Coins derzeit schon zum rabattierten Festpreis von 0,0010702 $ gekauft werden. So kam schon weit über 1 Million $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Das ermöglicht es den Entwicklern auch, sich ein initiales Funding aufzubauen, damit die Vision des Projektes umgesetzt werden kann.

Zudem können die im Presale erworbenen Coins für eine jährliche Rendite von bis zu über 900 % gestakt werden. Das schafft einen langfristigen Anreiz zum Halten und könnte den Verkaufsdruck beim Start reduzieren.

Quelle: pepenode.io

Die Entwickler verfolgen auch das Ziel, tatsächliche Utility für die Community zu schaffen, indem sie ein digitales Mining-System aufbauen. So soll es in Zukunft möglich sein, nach dem Investment in PEPENODE ein eigenes virtuelles Mining-Rig aufzubauen, mit dem sich Renditen in Form der eigenen Kryptowährung erwirtschaften lassen. Im Gegensatz zum traditionellen Krypto-Mining sollen weder technisches Know-how noch physische Hardware nötig sein. Die Renditemöglichkeit mit niedrigen Einstiegshürden könnte das Engagement lange hochhalten und für nachhaltiges Wachstum sorgen.

Jetzt in PEPENODE investieren

Außerdem sollen in Zukunft noch weitere Features wie ein Leaderboard, ein Referalsystem, die Möglichkeit zum Upgrade des eigenen Mining-Rigs sowie Rewards in Form anderer Meme-Coins wie BONK oder FARTCOIN implementiert werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.