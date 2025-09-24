Krypto News: ASTER schießt auf neues ATH bei 2,34 $

Der Hype um die junge Kryptowährung ASTER nimmt kein Ende. Nach dem Launch Mitte September hat der Coin eine atemberaubende Rallye hingelegt und konnte nun erstmals die Marke von 2,34 $ durchbrechen. Anleger fragen sich: Handelt es sich immer noch um eine nachhaltige Entwicklung oder droht nach dem steilen Anstieg bald die Korrektur?

ASTER ist seit Launch der Top-Performer am Kryptomarkt gewesen

Die junge Kryptowährung ASTER kommt gar nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Der Coin war erst am 17. September als native Kryptowährung der gleichnamigen, dahinterstehenden DeFi-Börse Aster gelauncht worden.

Um diesen Launch hatte es bereits starken Hype gegeben, da der Binance-Mitbegründer CZ auf Social Media extrem positiv über das Projekt gesprochen und sich optimistisch für dessen Zukunft ausgesprochen hatte. So kam es direkt nach dem ASTER-Launch zu unter 0,10 $ zu einer immensen Rallye. Innerhalb von nur 4 Tagen wurde der ASTER-Kurs auf ein Allzeithoch von 1,97 $ katapultiert. Das entsprach also bereits einer Rallye um circa 2000 % und katapultierte ASTER aus dem Nichts unter die Top 50 Coins nach Marktkapitalisierung.

Quelle: Coinmarketcap.com

Beim ersten Versuch war es den Bullen nicht gelungen, die 2-$-Marke zu knacken, und mit ausgelöst durch die generelle Korrektur am Kryptomarkt fiel ASTER am 21. und 22. September deutlich im Wert zurück. Es wurden Tiefstände um die 1,3-$-Marke erreicht. Hier hatten viele Anleger bereits den Beginn einer größeren Entwertung befürchtet, da sich frühe Investoren ja nach wie vor stark im Plus befanden und Profite hätten nehmen können.

Allerdings nutzten viele Anleger den Rückfall auf 1,3 $ bereits, um ASTER zu akkumulieren, da sie an das Potenzial des Projektes glauben. So ging es seit dem 23. September wieder steil aufwärts, und gestern konnte ASTER die 2-$-Marke dann schließlich überwinden. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist der Coi wieder der Top-Performer am Markt.

Seit gestern schoss der Kurs um 40,40 % in die Höhe, was ASTER erst vor 1 Stunde ein neues Allzeithoch bei 2,34 $ bescherte. Das bringt den Coin derzeit auf eine Marktkapitalisierung von über 3,8 Milliarden $ bei einem massiven 24-stündigen Handelsvolumen von über 3 Milliarden $.

Aster überholt Hyperliquid bereits im Perpetual-Trading-Volumen

Dabei scheint die dahinter stehende DeFi-Börse Aster ihrem Ziel, eine der führenden Plattformen im Marktsektor zu werden, bereits nachzukommen. Schon gestern überholte Aster den Marktführer Hyperliquid im 24-stündigen Perpetual-Trading-Volumen. Außerdem hat die Plattform nun auch Circle in Sachen 24-Stunden-Revenue überholt und befindet sich nun auf Platz 2 nach Tether.

UPDATE: Aster flips Circle in 24-hour revenue, ranking second to Tether. pic.twitter.com/4AzKULlRds - Cointelegraph (@Cointelegraph) September 24, 2025

Gleichzeitig scheinen vor allem auch große Marktteilnehmer einzusteigen, da sie weiteres Wachstum für den Coin antizipieren. Wie der Krypto-Kanal Coin Bureau mitteilt, hat ein Wal alleine innerhalb der letzten 3 Tage beispielsweise 1,23 Millionen $ in BNB dafür genutzt, um über 600.000 ASTER-Coins zu akkumulieren.

JUST IN: This whale spent a total of $1.23M $BNB to buy 609,306K $ASTER for the past 3 days. pic.twitter.com/eOAeJbd6Io - Coin Bureau (@coinbureau) September 24, 2025

Diese Entwicklungen deuten natürlich darauf hin, dass die Aster-Rallye noch nicht am Ende angekommen ist. Im Vergleich zum direkten Konkurrenten Hyperliquid mit seiner Kryptowährung HYPE besteht ja auch noch deutliches Wachstumspotenzial. Letztere hat schließlich eine Marktkapitalisierung von knapp 15 Milliarden $ und ist damit circa viermal so groß wie ASTER.

Es ist jedoch sehr schwer zu antizipieren, wie sich der Kurs weiter entwickeln wird, da ASTER immer neue Bereiche erreicht, in denen noch keine Support- beziehungsweise Widerstandszonen etabliert wurden. Anleger sollten bei einem Investment auf jeden Fall bedenken, dass das Aufwärtspotenzial inzwischen bei weitem nicht mehr so groß ist wie noch vor einigen Tagen und es früher oder später auch zu harten Korrekturen kommen wird, da Anleger Profite realisieren wollen.

Daher interessieren sich viele Investoren heute auch für jüngere Investitionsalternativen, die sich im Vergleich zu ASTER noch vor ihrem ersten möglichen Boom befinden.

Jetzt SNORT statt ASTER kaufen? Darum investieren Anleger hier

Günstige Kryptos, die sich noch vor ihrem ersten Hype befinden, werden im Angesicht der anlaufenden Altcoin-Season immer beliebter bei Anlegern. Hier ist schließlich noch ein früher Einstieg möglich, was das Renditepotenzial im Vergleich zu Investments in etablierte Coins deutlich erhöht.

Ein spannendes Beispiel für eine solche Kryptowährung ist heute unter anderem SNORT. Der Coin steckt noch im Presale. Dementsprechend können Anleger gerade für einen rabattierten Kurs von nur 0,1053 $ einsteigen. Auf diesem Weg kam bis jetzt schon über 4 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Im Presale erworbene Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 116 % gestakt werden.

Quelle: Snorter-token.com

Hinter SNORT steckt ein Meme-Coin-Projekt, das auf klassische Meme-Coin-Komponenten wie ein Maskottchen, starke Social-Media-Präsenz und viralen Hype setzt. Abgesehen davon wollen die Entwickler hier aber auch echten Utility für ihre Community schaffen.

Zu diesem Zweck haben sie den Snorter-Bot entwickelt. Der Telegram-Trading-Bot soll es der Community in Zukunft ermöglichen, ihre Lieblingskryptos direkt in der Telegram-App im Chat zu handeln. Derartiges Telegram-Trading erfreut sich wachsender Beliebtheit, da es eine einfache und vor allem leicht zugängliche Alternative zum traditionellen Krypto-Handel schafft.

Jetzt SNORT kaufen

Da der Bot auf der Solana Virtual Machine aufbaut, sollen Transaktionen und Trades hier zudem schneller und günstiger ausgeführt werden können als bei konkurrierenden Telegram-Trading-Bots, was den Snorter-Bot vor allem für kurzfristig orientierte Trader und Scalper zur präferierten Option machen könnte.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.