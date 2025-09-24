Star-Investorin Cathie Wood sieht Hyperliquid als möglichen Bitcoin- und Ethereum-Überhol-Kandidaten

Die legendäre Tech-Investorin Cathie Wood hat mit ihren ARK-Fonds bereits früh auf innovative Technologien gesetzt und dabei beachtliche Erfolge erzielt. Nun richtet die Wall Street-Expertin ihren Fokus auf eine spezielle Kryptowährung, die ihrer Meinung nach das Potenzial besitzt, sowohl Bitcoin als auch Ethereum zu überholen. Diese bullische Einschätzung könnte für Anleger, die rechtzeitig auf den richtigen Zug aufspringen, enormes Gewinnpotenzial bedeuten und das Krypto-Ökosystem nachhaltig verändern.

Hyperliquid als "neues Kind im Block" mit revolutionärem Potenzial

Cathie Wood hat Hyperliquid als das vielversprechendste neue Projekt im Krypto-Bereich identifiziert und ihre Begeisterung in einem Update zu den Positionen ihrer ETFs deutlich gemacht. "Wir haben unser Engagement im Bereich der digitalen Vermögenswerte insgesamt verstärkt. Ich denke, Bitcoin war der Anführer des Rudels. Die anderen folgen. Ether hat nachgezogen, und jetzt Solana. Hyperliquid ist der Neue, das neue Kind im Block", erklärte die Star-Investorin.

Woods Optimismus für Hyperliquid basiert auf der revolutionären Natur des Projekts. Sie sieht in der Plattform "drei Revolutionen in einer: eine monetäre Revolution, eine Revolution der Finanzdienstleistungen und - in einem viel umfassenderen Sinn - eine Revolution der digitalen Eigentumsrechte, unveränderlicher Eigentumsrechte im Netz." Diese Kombination aus verschiedenen disruptiven Elementen sei nur durch die Blockchain-Technologie möglich und schaffe völlig neue Möglichkeiten, die es in dieser Form noch nie zuvor gegeben habe.

Arthur Hayes prognostiziert 126-fache Kurssteigerung bis 2028

Die bullische Haltung zu Hyperliquid wird auch vom renommierten Krypto-Experten Arthur Hayes geteilt, der noch konkretere Prognosen für das Projekt abgibt. Hayes erwartet massive Kurssteigerungen, da Hyperliquid seiner Ansicht nach erheblich vom wachsenden Stablecoin-Markt profitieren wird. Der Milliardär rechnet mit einer weiteren Entwertung von Fiat-Währungen, die Sparer zwangsläufig zum Kauf von Stablecoins treiben wird, insbesondere in Schwellenländern.

Das Analystenhaus Maelstrom, bei dem Hayes eine wichtige Position innehat, prognostiziert für den Stablecoin-Markt eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar bis 2028. Als größter Profiteur dieser Entwicklung sieht Hayes die Handelsplattform Hyperliquid, die bereits jetzt den dezentralen Handel dominiert. Aufgrund der starken Marktstellung und der erwarteten Gebühreneinnahmen erwartet er eine Bewertung von 41 Milliarden US-Dollar für das Projekt. Vom aktuellen Niveau würde dies einem spektakulären Aufwärtspotenzial um das 126-fache entsprechen.

Bitcoin Hyper: Layer-2-Innovation für das Bitcoin-Ökosystem im Presale

Während Hyperliquid als potenzieller Game-Changer im Fokus steht, arbeiten andere innovative Projekte daran, etablierte Blockchains wie Bitcoin weiterzuentwickeln. Bitcoin Hyper positioniert sich als revolutionäre Layer-2-Anwendung, die die Bitcoin-Blockchain auf das nächste Level heben möchte. Das Projekt nutzt die Solana Virtual Machine (SVM) für hohen Durchsatz und Skalierbarkeit, wodurch Bitcoin-Nutzer erstmals alle Funktionen von Solana nutzen können.

Bitcoin Hyper ermöglicht es BTC-Anlegern, Anwendungen wie Staking, Lending, dApps und sogar Memecoins zu nutzen - Funktionen, die bisher dem Bitcoin-Ökosystem verschlossen blieben. Der Bitcoin Hyper Token spielt eine zentrale Rolle in diesem Ökosystem und bietet enormes Aufwärtspotenzial, sollte die Anwendung stark nachgefragt werden. Das Projekt hat bereits über 17 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und bietet zusätzlich attraktive Staking-Rewards von 65 Prozent pro Jahr, wobei bereits mehr als 800 Millionen Token eingelagert wurden.

