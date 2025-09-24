Bremen / Root bei Luzern (ots) -- Innovative Natrium-Ionen-Technologie: umweltfreundlich, kreislauffähig und ideal für nachhaltige Energiespeicherung- Zukunftssicherheit: Ressourcenschonend, sicher, leistungsstark und unabhängig von geopolitischen Risiken- Vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten für Industrie & Gewerbe sowie kritische und Mobilitätsinfrastrukturen - resilient und jederzeit skalierbarDie PHENOGY AG hat heute mit dem PHENOGY 1.0 Europas ersten Batterie-Großspeicher (BESS) auf Natrium-Ionen-Basis erfolgreich in Bremen in Betrieb genommen. Der Schweizer Energiespeicher-Innovator markiert mit dem wegweisenden System einen Meilenstein für nachhaltige Speichertechnologien und ebnet den Weg für eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Mit dieser europäischen Premiere macht PHENOGY einen wichtigen Schritt für umweltfreundliche und geopolitisch unabhängige Batteriespeicherlösungen. PHENOGY bildet so das entscheidende Bindeglied für eine zukunftsfähige Energieversorgung und stärkt deren Widerstandskraft durch die nahtlose Integration bestehender Infrastrukturen.PHENOGY 1.0 - Europas erster Natrium-Ionen BESSDer PHENOGY 1.0 ist ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), entwickelt für den vielseitigen Einsatz in Industrie & Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur. PHENOGY stellt mit dem System flexibel dezentral einsetzbare Speicherlösungen für dynamische Energiebedarfe bereit und unterstützt die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Netze."Die Europäische Premiere unseres PHENOGY 1.0 in Bremen ist für uns ein zukunftsweisender Moment," sagt Peter E. Braun, CEO und Co-Founder der PHENOGY AG. "Wir eröffnen neue Perspektiven für die zukunftsfähige Energiespeicherung und leisten einen konkreten Beitrag für die Transformation unserer elektrischen Infrastruktur. Unser Ziel ist es, über ein zügig wachsendes Produktportfolio die unabhängige, resiliente und verantwortungsvolle Energie-versorgung in Europa zu stärken."Natrium-Ionen-Technologie: Sicher, nachhaltig und zukunftsweisendDie Natrium-Ionen-Technologie bietet wesentliche Vorteile gegenüber konventionellen Lithium-Systemen: Dank seiner globalen Verfügbarkeit und umweltschonenden Gewinnung bietet Natrium eine nachhaltige und geopolitisch stabile Rohstoffbasis. Die Zelltechnologie zeichnet sich durch hohe thermische Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie eine robuste Leistung auch bei extremeren Betriebsbedingungen aus. Das luftgekühlte System ermöglicht eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem COâ'-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster Natrium-Ionen-Technologie bieten wir Energiespeicher mit langer Lebensdauer, hoher Sicherheit und zuverlässiger Leistung auch bei extremen Temperaturen. Effiziente Luftkühlung bildet die Grundlage für zukunftssichere Systeme mit hoher Kosteneffizienz und geringem Wartungsaufwand. Der PHENOGY 1.0 steht für den Beginn einer neuen Generation Batteriespeicher." Das luftgekühlte System ermöglicht eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem CO2-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster Natrium-Ionen-Technologie bieten wir Energiespeicher mit langer Lebensdauer, hoher Sicherheit und zuverlässiger Leistung auch bei extremen Temperaturen. Effiziente Luftkühlung bildet die Grundlage für zukunftssichere Systeme mit hoher Kosteneffizienz und geringem Wartungsaufwand. Der PHENOGY 1.0 steht für den Beginn einer neuen Generation Batteriespeicher."Vielseitige Anwendungen für eine resiliente EnergieversorgungDer PHENOGY 1.0 dient der sicheren und effizienten Energieversorgung, zum Beispiel bei Unternehmen, Industrieparks, Quartiere, öffentliche Einrichtungen und kritischer Infrastruktur. Selbst bei extremen Wetterbedingungen oder Netzstörungen stärkt er die Resilienz in einer zunehmend elektrifizierten Welt. Zu den zahlreichen Anwendungen des PHENOGY 1.0 gehören:- Peak Shaving und intelligente Eigenverbrauchsoptimierung für Kosten- und CO2-Einsparungen in Industrie, Gewerbe und öffentlicher Hand- Insel-Lösungen (Microgrids) für die Versorgung abgelegener Gebiete, zum Beispiel im Zusammenwirken mit Photovoltaik- Notstromversorgung oder unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) kritischer Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren- Optimierung von Ladeinfrastrukturen im Bereich E-Mobilität- Speicherlösungen für Betreiber von Wind- und Solarparks- Anwendungen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur (KRITIS), z.B. Flughäfen, Telekommunikation, maritime Infrastruktur und ZivilschutzMit intelligenten Energiemanagement-Systemen (EMS) avancieren Batteriespeicher-systeme zu Schlüsselakteuren einer nachhaltigen Energiezukunft - sie vernetzen alle modularen Lösungen dynamisch mit dem Netz und unterstützen aktiv den Wandel hin zu einer dezentralen Energiewende.Über die PHENOGY AGDie PHENOGY AG hat ihren Sitz in Root bei Luzern, Schweiz. Mit ihren Tochtergesellschaften PHENOGY Europe GmbH in Deutschland und der PHENOGY Inc. in Columbia, USA treibt sie als führender Innovator von Energiespeichersystemen die nachhaltige Elektrifizierung des Planeten voran. 2019 gegründet, arbeiten die aktuell rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ebenso nachhaltigen wie zukunftssicheren Batterie-Speichersystemen, die gleichermaßen leistungsstark, sicher und zuverlässig sind. 