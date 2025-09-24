Der US-Batterieentwickler Lyten darf den schwedischen Batteriezellhersteller Northvolt übernehmen. Die letzte noch ausstehende Genehmigung hat die schwedische Behörde ISP erteilt, die die Aufsicht über strategische Produkte hat. Die Übernahme soll nun bis Ende Oktober abgeschlossen werden. Es war eine ziemliche Überraschung, als Lyten Anfang August ankündigte, die Standorte von Northvolt in Schweden und Deutschland übernehmen zu wollen. Schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
