Die beiden Unternehmen GP Joule und LichtBlick wollen in den kommenden Monaten mehr als 150 Schnellladepunkte an Einzelhandelsstandorten in Deutschland aufbauen. Neben dem Durchleitungsmodell sind auch dynamische Tarife an den Ladepunkten geplant. Wo die neuen Schnellladestationen entstehen und welche Ladeleistungen sie bieten werden, ist noch nicht bekannt. Dafür ist klar, dass GP Joule Connect, der Projektierer für Ladeinfrastruktur bei GP Joule, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net