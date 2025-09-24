© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEAtos übernimmt einen strategischen Mega-Auftrag zur Absicherung europäischer Institutionen. Der Konzern wird Europas Cyberabwehr für vier Jahre stärken.Der digitale Technologiekonzern Atos hat einen bedeutenden Auftrag der Europäischen Kommission gewonnen. Im Rahmen der "CLOUD II Dynamic Purchasing System Lot 1 Mini-Competition 17" für Cybersecurity wird Atos als Hauptauftragnehmer wesentliche Sicherheitsdienste für europäische Institutionen bereitstellen. Der Vertrag hat ein maximales Volumen von 326 Millionen Euro und gilt als einer der größten europäischen Aufträge im Bereich der Cybersicherheit. Führende Rolle in kritischen Sicherheitsdiensten Atos wird als erster Partner im sogenannten …Den vollständigen Artikel lesen ...
