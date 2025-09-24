NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zunächst wenig Dynamik gezeigt. Eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 46.338,52 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor indes 0,03 Prozent auf 6.655,11 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,09 Prozent auf 24.559,05 Punkte nach unten.

Am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Gewinne mitgenommen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets./gl/men

XC0009694271, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711