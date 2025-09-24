Die europäische Autoindustrie hat weiterhin mit Nachfrageproblemen zu kämpfen. Nachdem jüngst Volkswagen einen Produktionsstopp in seinem Werk in Hannover verkündet hatte, trifft es nun den Rivalen Stellantis. Wie der Mehrmarkenkonzern (unter anderem Opel, Peugeot und Fiat) mitteilte, wird die Produktion an diesen Standorten gestoppt.Grund für die Fertigungsunterbrechung in sechs europäischen Werken ist die anhaltend schwache Nachfrage, die zu überquellenden Lagerbeständen geführt hat. Wie die französische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär