Für Airship ist die Aufnahme eine Bestätigung seiner umfassenden Mobile-First-Expertise in der Orchestrierung nahtloser, kanalübergreifender Kundenerlebnisse.

Das mobile-first Customer-Experience-Unternehmen Airship wurde erstmals im Gartner® Magic Quadrant für Multichannel Marketing Hubs 2025 ausgezeichnet. Zuvor erhielt Airship bereits sechsmal eine Anerkennung im Market Guide for Mobile Marketing Platforms (ehemals Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2018-2020). Die Aufnahme in den Magic Quadrant bestätigt die besondere Stärke von Airship, mobile-first Kundenerlebnisse kanalübergreifend zu gestalten und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Airship versteht die Aufnahme als Bestätigung seines kundenorientierten Ansatzes, der weit über kanalübergreifende Messaging-Lösungen hinausgeht. Statt nur Nachrichten zu koordinieren, optimiert das Unternehmen die gesamte Customer Journey über Apps und Websites und steigert damit Conversion-Raten, Kundenloyalität und Unternehmenswert. Viele Marken kämpfen jedoch mit einer wachsenden "Experience Gap": Konsument:innen erwarten mobile-first Erlebnisse, die bislang oft nicht erfüllt werden. Der eigentliche Wertschöpfungsmoment entsteht in den App- und Web-Erlebnissen einer Marke.

Gartner bringt es auf den Punkt: "Marketingverantwortliche müssen sich auf eine Zukunft einstellen, in der Multichannel Marketing Hubs enorme Produktivitätsgewinne schaffen. Schnellere, günstigere und passgenaue Kundenerlebnisse setzen etablierte Marken unter Wettbewerbsdruck und geben kleinen Teams die Chance, große Marketingorganisationen zu überholen indem sie Service als Erlebnis auf Concierge-Niveau zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten liefern."

"Die Zukunft gestaltet man nicht, indem man der Masse folgt", sagt Brett Caine, CEO von Airship. "Wir definieren Multichannel-Marketing neu, indem wir dort ansetzen, wo die Kund:innen tatsächlich sind auf ihrem mobilen Gerät. Unsere mobile-first Plattform ermöglicht es nicht-technischen Teams, Customer Journeys über Apps und Websites schnell und einfach zu optimieren. Wir schaffen native, barrierefreie Erlebnisse, die genau dann konvertieren, wenn es am meisten zählt. Diese Auszeichnung im Gartner Magic Quadrant bestätigt unseren Ansatz führende Marken entscheiden sich für Airship, weil wir jedes Kundeninteraktion in dauerhaften Wert und Loyalität verwandeln."

Laden Sie sich den vollständigen, kostenlosen Report herunter und erfahren Sie, warum Airship im Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs ausgezeichnet wurde.

Auch Kund:innen bestätigen drei wesentlichen Vorteilen der Airship Experience Platform:

Nahtlose, einheitliche Cross-Channel-Erlebnisse: Mit Airship können Marken dynamische, native In-App- und Web-Erlebnisse erstellen. Nicht-technische Teams gehen so über reine Nachrichten hinaus und gestalten eingebettete, hochkonvertierende Inhalte, die Geschäftsziele unterstützen. So nutzt etwa Ulta Beauty Airships No-Code-App-Experiences, um Präferenzen abzufragen und personalisierte Empfehlungen auszuspielen mit einer 2,8-mal höheren Conversion Rate. Auch Bewertungen von Kund:innen unterstreichen diesen Mehrwert: Ein SVP Product eines Medienunternehmens mit über 30 Milliarden US-Dollar Umsatz beschrieb Airship in einem Gartner Peer Insights Review vom 23. April 2025 als "Feature-Rich and Reliable Platform: A Comprehensive Analysis" und lobte die umfassende Funktionalität, das engagierte Management-Team, den ausgezeichneten Kundenservice und die schnelle Reaktionsfähigkeit.

Hyper-Segmentierung und Personalisierung durch eine modulare Architektur: Marken erhalten tiefergehende Einblicke in ihre Kund:innen und können hyper-personalisierte In-App- und Web-Erlebnisse in Echtzeit anpassen. Airship erleichtert die Erfassung und Aktivierung von Zero-Party- und Verhaltensdaten, was Präzision und Effektivität kontinuierlich steigert. Orange France berichtet: "Seit wir die No-Code-Lösungen von Airship einsetzen, erhalten wir an einem Tag so viele Kundenbefragungen wie zuvor in einem ganzen Monat."

Mobile-first Expertise und Innovationskraft: Airship ist Vorreiter und Leader mit Innovationen wie der ersten kommerziellen Push-Benachrichtigung, der ersten In-App-Nachricht, plattformübergreifenden Mobile Wallet Pässen und Live Activities. Mit neuesten Lösungen wie Airship Journeys AI, dem Experience Editor und Airship AI Agents gehen die Möglichkeiten weit über Reichweitensteigerung hinaus. Sie bauen aufeinander auf, um Marken dabei zu helfen, die größte Wachstumsbremse zu überwinden: Kund:innen nahtlose, adaptive Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig interne Ressourcengrenzen, Datensilos und Kanalbarrieren abzubauen. So beschreibt ein Product-Management-Executive eines Händlers mit 3-10 Milliarden US-Dollar Umsatz die leistungsfähige Airship Plattform in einem Gartner Peer Insights Review vom 1. April 2025 als "Robust Platform Driving New Experiences and Increasing Engagement Revenue" wie folgt: Sie ermögliche neue Nutzererlebnisse, zusätzliche Marketingkanäle und erhöhe den Umsatz durch gezielte Steuerung des Nutzerverhaltens. Auf diese Weise beschleunigt Airship die Time-to-Value für Marken erheblich.

Der vollständige Gartner-Report 2025 "Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs" stehthier kostenlos zum Download bereit.

Über Airship:

Führende Marken weltweit darunter Alaska Airlines, die BBC und The Home Depot setzen auf Airship. Mit seiner Mobile-First-Expertise schafft das Unternehmen nahtlose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse, die Geschäftsergebnisse verbessern und Kundenloyalität fördern.

Mit der Mobile-First Customer Experience Platform von Airship können Unternehmen hyper-personalisierte, durchgängige Customer Journeys über alle Kanäle hinweg entwickeln, steuern und optimieren von E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS, RCS und Mobile Wallets bis hin zu App- und Web-Erlebnissen, bei denen Conversions echten Mehrwert bringen.

Das modulare Netzwerk aus KI-Agents von Airship beschleunigt die Arbeit von Marketing-, Produkt- und Growth-Teams, indem es Kundendaten kontinuierlich anreichert und experimentiert. Dadurch lassen sich jede Interaktion und jedes Geschäftsergebnis optimieren von steigenden Conversions und höherem Customer Lifetime Value bis hin zu nachhaltigem Unternehmenswachstum.

Mehr Informationen unter: www.airship.com.

