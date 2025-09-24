- Beabsichtigt, der größte börsennotierte Inhaber von SOL mit Sitz in Australien zu werden -

- Ernennt die Berater David Swaney und Cailen Sullivan, um die Strategie für digitale Vermögenswerte und die Ertragsgenerierung durch aktiv verwaltete DeFi- und strukturierte Produktstrategien zu leiten -

Taren Point, Australien, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL) ("Fitell" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Fitnessgeräten und Gesundheitslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass sie sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar gesichert hat, um die Einführung ihrer Solana-Treasury-Strategie zu unterstützen. Damit entsteht die erste Solana-basierte digitale Asset-Treasury in Australien.

Wichtigste Highlights

DeFi- und Rendite-Roadmap: Entwickelt, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem SOL-Vermögenswerte in einer diversifizierten Reihe von On-Chain-DeFi- und Derivatestrategien eingesetzt werden. Dazu gehören strukturierte Produkte wie Optionen, Snowballs, On-Chain-Liquiditätsbereitstellung und andere hochliquide Strategien mit kontrolliertem Abwärtsrisiko. Jeder Ansatz bietet unterschiedliche Renditen, Alpha-Generierung und Dauer. Die erzielten Erträge werden in die Finanzreserve reinvestiert, wodurch sich die Geschwindigkeit der SOL-Akkumulation erhöht, der SOL-Wert pro Aktie steigt und die Ausrichtung auf die Solana-Community gestärkt wird.

Fitell hat Schritte zur doppelten Notierung an der australischen Wertpapierbörse (ASX) eingeleitet, um regionalen Anlegern einen breiteren Zugang zu SOL zu ermöglichen und die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern. Umfirmierung: Nach der ersten Einführung der Sola-Treasury plant das Unternehmen eine Umfirmierung in "Sola Australia Corporation".

Nach der ersten Einführung der Sola-Treasury plant das Unternehmen eine Umfirmierung in "Sola Australia Corporation". Sicherheit: Die anfänglichen SOL-Vermögenswerte werden bei der BitGo Trust Company, Inc. in den USA verwahrt und über eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau gestaked.

Berater für digitale Vermögensverwaltung

Fitell hat David Swaney und Cailen Sullivan zu Beratern ernannt, die die Roadmap des Unternehmens für digitale Vermögenswerte leiten werden. Ihr Auftrag konzentriert sich auf die Entwicklung von Strategien zur Optimierung der Treasury-Performance durch dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi), Risikomanagement-Frameworks und Renditeinnovationen, die über traditionelle Staking-Modelle hinausgehen.

David Swaney ist seit 2017 im Bereich digitale Vermögenswerte tätig und konzentriert sich auf die institutionelle Einführung von On-Chain-Finanzierungen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Consulting umfasst die Bereiche Treasury-Design, strukturierte Renditestrategien und Marktinfrastruktur.

ist seit 2017 im Bereich digitale Vermögenswerte tätig und konzentriert sich auf die institutionelle Einführung von On-Chain-Finanzierungen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Consulting umfasst die Bereiche Treasury-Design, strukturierte Renditestrategien und Marktinfrastruktur. Cailen Sullivan ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich digitale Vermögenswerte tätig und war 2013 einer der ersten Mitarbeiter bei Coinbase. In letzter Zeit konzentriert er sich hauptsächlich auf Investitionen und die Unterstützung von Projekten im gesamten Solana-Ökosystem und ist Mitbegründer von Adrena, einer der führenden DEXs für Perpetuals auf Solana, gemessen am Handelsvolumen.

"Wir sind der Ansicht, dass digitale Vermögensverwaltungen den Grundstein für digitale Vermögens-ETFs legen", so David Swaney. Die Fähigkeit, über das Staking hinaus Erträge aus Vermögenswerten zu generieren, wird das entscheidende Unterscheidungsmerkmal sein, und wir beabsichtigen, bei diesen Bemühungen eine führende Rolle zu übernehmen.

"Unsere Strategie konzentriert sich nicht nur auf Sola selbst, sondern auch auf das umfassendere Ökosystem der darauf aufbauenden Anwendungen. Durch den Einsatz von mehr Vermögenswerten in der Blockchain streben wir überdurchschnittliche Renditen an, um neue Maßstäbe für die Performance im Bereich der Verwaltung digitaler Vermögenswerte zu setzen und gleichzeitig das Wachstum von DeFi-Anwendungen auf Solana zu unterstützen", so Cailen Sullivan.

Beide Berater äußerten sich wie folgt:

"Als Berater freuen wir uns, dies als das innovativste Solana-konforme Treasury auf dem Markt zu positionieren. Obwohl die Größe unter den Wettbewerbern variiert, liegt unser Fokus auf der Wertschöpfung durch Kapitalkonzentration im Solana-Ökosystem. Durch die Einbindung von Vermögenswerten in die Blockchain und die Integration in native Projekte sind wir überzeugt, dass wir unseren Aktionären einen Mehrwert bieten und gleichzeitig das Ökosystem weiterentwickeln können. Unser Ziel ist es, zu demonstrieren, dass Strategie und Ausrichtung mit Größe konkurrieren können und einen Maßstab für Solana-native Treasuries setzen."

Sam Lu, Chief Executive Officer der Fitell Corporation, äußerte sich wie folgt:

"Mit der Einführung unserer Solana-Digital Asset Treasury positioniert sich Fitell an der Spitze der Solana-Einführung in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum. Unser Bestreben, der größte börsennotierte Solana-Inhaber der Region zu werden, unterstreicht unsere Überzeugung vom langfristigen Potenzial des Netzwerks. Mit der Expertise von David Swaney und Cailen Sullivan freuen wir uns darauf, einen Fahrplan umzusetzen, der Innovation, Ertragsgenerierung und diszipliniertes Risikomanagement vereint."

Das Unternehmen wird heute um 16:00 Uhr weitere Informationen zu seiner digitalen Vermögensverwaltung bekannt geben. ET am 23. September 2025 während einer Live-Session, die auf @MarioNawfaloder @RoundtableSpaceveranstaltet wird.

Zur Unterstützung der ersten SOL-Akquisitionen hat das Unternehmen mit einem in den USA ansässigen institutionellen Investor eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar vereinbart, von denen 10 Millionen US-Dollar aus dem ersten Abschluss sofort für den Kauf von SOL verwendet werden.

Rodman & Renshaw fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die Finanzierung.

Die vorstehende Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und unterliegt in ihrer Gesamtheit dem vollständigen Wortlaut des Berichts des Unternehmens für ausländische private Emittenten auf Formular 6-K, der am 23. September 2025 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Über die Fitell Corporation

Die Fitell Corporation ist über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft GD Wellness Pty Ltd.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden gemäß den "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getroffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Markt- und anderer Bedingungen, und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Wörtern oder Ausdrücken wie "können", "werden", "könnten", "erwarten", "voraussehen", "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "ist/sind wahrscheinlich", "vorschlagen", "potenziell", "fortsetzen" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, weitere Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten. Diese sind in der Registrierungserklärung des Unternehmens und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Chief Financial Officer

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

Anlegerbeziehungen

ir@fitellcorp.com