DJ US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,607 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,285 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,081 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,347 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

September 24, 2025

