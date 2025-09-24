Einmal mehr demonstriert Palantir seine Vormachtstellung im Bereich spezieller KI-Lösungen. Diesmal erneut im Rüstungssektor. Boeing arbeitet künftig eng mit Palantir zusammen. Ziel ist es, KI-Lösungen direkt in die Rüstungs- und Raumfahrtfabriken des US-Konzerns zu bringen. Damit will Boeing seine Produktion beschleunigen und sich technologisch im globalen Wettrennen behaupten.Es ist die nächste große Partnerschaft in Sachen Künstliche Intelligenz für Palantir. Für Anleger ist das gleich doppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär