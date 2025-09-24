Die weltweit einzige Veranstaltung, die Festnetz- und Mobilfunkmärkte der Telekommunikationsbranche zusammenbringt

Wenn sich die globale Telekommunikationsbranche in Paris zur Network X 2025 (14. bis 16. Oktober) versammelt, erwartet die Teilnehmer mehr als nur Keynote-Vorträge und Podiumsdiskussionen. Die diesjährige Ausgabe vereint die einflussreichsten Akteure der Branche unter einem Dach mit einer interaktiven Ausstellungsfläche und neuen Veranstaltungselementen. Von KI-gestützten Breitbandnetzen und der Monetarisierung von 5G bis hin zu nachhaltiger Infrastruktur und Satellitenkonnektivität werden führende Technologie-Sponsoren, Live-Demonstrationen und dynamische Bühnenpräsentationen die Innovationen vorstellen, die die digitale Zukunft Europas prägen.

Die Ausstellungsfläche ist so konzipiert, dass die Besucher in die neuesten Telekommunikationstechnologien eintauchen können, die die Gesellschaft verändern. Branchenriesen und Innovatoren wie Nokia, Huawei, Adtran, Intel, Qualcomm, ZTE und Ciena sowie Dutzende von Start-ups bieten praktische Vorführungen, die neue Ideen und praktische Lösungen für das Ökosystem liefern.

Zu den besonderen Veranstaltungshighlights, die für die Agenda der Network X 2025 kuratiert wurden, gehören:

Wireless Global Congress EMEA von WBA (13.-16. Oktober): Die Wireless Broadband Alliance (WBA) ist zum dritten Mal in Folge mit dabei und bringt den Wireless Global Congress EMEA, die größte Veranstaltung zum Thema Wi-Fi-Technologie, mit.

UBBF 2025 (13.-14. Oktober): Als weltweit führendes Unternehmen der Ultrabreitbandbranche präsentiert Huawei stolz das 11. Ultra-Broadband Forum (UBBF 2025).

BDC by WBBA (14. Oktober): Der jährliche Broadband Development Congress der World Broadband Association (BDC by WBBA) untersucht, wie Telekommunikationsunternehmen die Entwicklung einer souveränen, zukunftsfähigen Infrastruktur vorantreiben können, die KI-gesteuerte Dienste ermöglicht, strategische Investitionen anzieht und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.

Data Center World auf der Network X (14.-16. Oktober): Ein dreitägiges Programm mit Schwerpunkt auf Investitionen in Rechenzentren im Bereich IT und digitale Infrastruktur, um den steigenden Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden.

Network X Awards (14. Oktober): Die Awards, die nun bereits zum dritten Mal verliehen werden, würdigen herausragende Leistungen und Innovationen in der europäischen Telekommunikationsbranche.

Neben den parallel stattfindenden Veranstaltungen bietet Network X auch Erfahrungen für Fachleute in jeder Phase ihrer Karriere von Berufseinsteigern bis hin zu etablierten Vordenkern. Das Emerging Telecom Leaders Programme fördert die nächste Generation von Talenten, indem es eine Plattform für geladene Referenten und VIPs aus der Telekommunikationsbranche bietet, um einen Mitarbeiter unter 30 Jahren für die Teilnahme an dieser wichtigen Branchenveranstaltung zu nominieren. Weitere Networking-Möglichkeiten sind die Network X Party, ein ein 5-km-Lauf durch Paris und ein Frühstücks-Briefing mit Omdia

Die Network X findet vom 14. bis 16. Oktober in der Paris Expo Porte de Versailles statt und wird dank der Unterstützung von Sponsoren wie Qualcomm, Orange, Bitdefender, CIG, Huawei, Nokia, Taara, 1finity, Adtran, Adeptic Reply, Applogic Networks, Aprecomm, Cujo AI, Ericsson, Fibocom, Heights, Intel, Ciena, Ekinops, Ribbon Communications und Tejas Networks präsentiert. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Veranstaltung finden Sie unter www.networkxevent.com/.

Über die Network X

Die Network X kehrt vom 14. bis 16. Oktober 2025 in die Paris Expo Porte de Versailles zurück und ist die einzige globale Veranstaltung, die den Festnetz- und Mobilfunkmarkt vereint. Mit über 5.500 hochrangigen Fachleuten aus den Bereichen Netzwerkinfrastruktur und Dienstleistungen, darunter mehr als 1.500 Betreiber aus der Telekommunikationsbranche, dient die Network X als Drehscheibe für Branchenführer, Technologieanbieter, politische Entscheidungsträger, Analysten und Medien. Die Veranstaltung 2025 wird sich mit fünf Schlüsselthemen befassen, die die Zukunft der Konnektivität prägen: Glasfaser, Wi-Fi-Netzwerke und -Dienste, optischer Transport, Mobilfunknetze, Mobilfunkdienste und Rechenzentren.

Mit dem Schwerpunkt auf der Monetarisierung von Fest-, Mobil-, Satelliten- und Transportnetzen der nächsten Generation durch KI und Cloud bietet Network X eine umfassende Plattform für Fachleute, um sich weiterzubilden, auszutauschen und mit Experten, Technologieanbietern und Kollegen aus der gesamten Telekommunikationsbranche zu vernetzen. www.networkx.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923444460/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Suzanne Matulay

networkx@society32.com