© Foto: DALL·E

Mit dem Renditekollaps bei Bargeld, Bonds und Immobilien bleibt den Chinesen kaum eine Wahl: Fast 23 Billionen US-Dollar warten darauf, in Aktien zu fließen - die Rallye könnte noch Jahre anhalten.Die chinesischen Aktienmärkte stehen vor einer potenziell langanhaltenden Rallye. Der CSI 300 Index hat seit seinen Tiefstständen im April bereits über 25 Prozent zugelegt - angetrieben von der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz und der Entspannung im Handelsstreit mit den USA, die kürzlich in einem Gespräch zwischen Donald Trump und Xi Jinping gipfelte. Doch hinter dieser Aufwärtsbewegung steckt mehr als kurzfristiger Optimismus: Viele Chinesen sehen schlichtweg keine attraktiven …