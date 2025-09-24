Diese 10-Jahresfeier hat es in sich: Mit Lynas verdoppelt sich erneut ein Depot-2030-Titel. Bei Bloom Energy wurde nach dem Verdoppler ein Teil der Gewinne realisiert - und nun neu investiert.Nvidia und Bitcoin waren bei Erstempfehlung im vor zehn Jahren langweilig und unterschätzt. Komplett out war Ende Juli auch ein Invest in die kriselnde GoPro. Doch getreu der Contrarian-Strategie stand im AKTIONÄR Hot Stock Report 27/2025 zu lesen: "Die Talfahrt der GoPro-Firma ist schnell und faszinierend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär