Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) -Der slowakische Nationalfeiertag fand am 10. September auf der Weltausstellung in Japan in Anwesenheit des Präsidenten der Slowakischen Republik Peter Pellegrini statt. Diese Veranstaltung bildete den Höhepunkt einer sechsmonatigen Präsentation der Slowakei auf dieser prestigeträchtigen internationalen Ausstellung."Auf der EXPO geht es darum, die Zukunft zu gestalten, und die Slowakei ist als selbstbewusster Partner dabei. Die sechsmonatige Präsentation in Osaka hat bewiesen, dass unser Land viel zu bieten hat - von kulturellen Werten bis hin zu innovativen Lösungen für eine nachhaltige Gesellschaft," sagte Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL.Der Leiter der nationalen Organisation zur Förderung des Tourismus betonte außerdem, dass die Slowakei mit ihrer Präsentation bewiesen habe, dass unser Land mit seiner Kultur, seinen Innovationen und seinem Ansatz der Nachhaltigkeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen könne."Unsere Ausstellung zog Millionen von Besuchern an und wurde zum Beweis dafür, dass wir ein modernes Land mit reichen Traditionen und einer Vision für die Zukunft sind", erklärte Matej Fekete.Am slowakischen Nationalfeiertag nahmen der Präsident der Slowakischen Republik, Peter Pellegrini, und Japans für die Weltausstellung zuständiger Minister, Ito Yoshitaka, teil. Beide hielten während des offiziellen Programms Reden, in denen sie die Bedeutung der Teilnahme von Ländern an solch prestigeträchtigen internationalen Veranstaltungen hervorhoben. Peter Pellegrini besuchte anschließend die slowakische Ausstellung und sah sich mehrere ausländische Pavillons und Länderpräsentationen an."Wir haben etwas, worauf wir stolz sein können, und ich glaube, dass wir in zwei Jahren die Schönheiten unseres Landes in Belgrad präsentieren werden. Ich erlebe es oft, dass wir in der Slowakei Spitzentechnologien und außergewöhnliche Menschen entdecken, über die kaum etwas gesagt wird. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft einzigartige Menschen und Produkte aus der Slowakei bei prestigeträchtigen internationalen Veranstaltungen dieser Art im Weltforum präsentieren würden", sagte Präsident der Slowakei Peter Pellegrini.Der Präsident dankte auch allen, die an der Vorbereitung der Präsentation der Slowakei beteiligt waren."Ich möchte auch dem gesamten Team aus der Slowakei danken, das die slowakische Ausstellung auf der Weltausstellung organisiert und vorbereitet hat", schloss er.Die slowakische Ausstellung wird bis zum letzten Tag der EXPO am 13. Oktober 2025 aktiv bleiben.SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation für die Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus im In- und Ausland.