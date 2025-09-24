© Foto: AdobeStock

Wird Kupfer das nächste heiße Ding im Metallbereich? Zu welchen dynamischen Bewegungen der Kupferpreis fähig ist, ist nicht erst seit dem Sommer 2025 bekannt. Nach überstandener Korrektur brodelt es wieder.Gold und Silber reißen Kupfer mit nach oben Nach der Weichenstellung durch die Fed scheinen Gold und Silber erst so recht durchzustarten. Gold jagt von Rekord zu Rekord und nimmt die 4.000 US-Dollar ins Visier. Vor allem die Greenbackschwäche treibt. Hinzu kommen massive Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs. Bei Silber bietet sich ein ganz ähnliches Bild. Silber bekam durch die Fed ebenfalls einen Schub und peilt nunmehr die 50 US-Dollar an. Steigende Gold- und Silberpreise - da …