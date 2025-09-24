Neu errichtete Distributionszentren in wichtigen Logistikmärkten mit starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten und günstigen demografischen Kennzahlen

Cabot Properties, ein führender Investor, Entwickler und Betreiber von Logistikzentren in den USA, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, hat den Erwerb von zwei modernen Logistikimmobilien in Deutschland bekannt gegeben in Wülfrath bei Düsseldorf und in Hannover-Wedemark. Die Akquisitionen sind Teil der Strategie des Unternehmens, in hochwertige Industrieanlagen zu investieren, mit Schwerpunkt auf dynamischen Märkten mit begrenztem Angebot in Europa, den USA und dem Asien-Pazifik-Raum.

"Die Regionen Rhein-Ruhr und Hannover liegen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Deutschlands und des europäischen Kontinents und bieten E-Commerce-Unternehmen, Automobilherstellern, Logistikdienstleistern und anderen großen Industrieunternehmen einen unverzichtbaren Zugang", so Konstantin Braun, Vice President, Investments bei Cabot Properties. "Wir konnten diese Immobilien zu attraktiven Konditionen erwerben. Da beide Gebäude komplett vermietet sind, freuen wir uns darauf, erstklassige Mieter in zwei der dynamischsten Logistikmärkte Deutschlands zu betreuen."

Justin Harvey, Leiter Großbritannien und Europa bei Cabot Properties, fügt an: "Cabot kann auf eine überzeugende langjährige Erfolgsbilanz bei Investitionen in moderne Nachverdichtungsobjekte in ganz Europa verweisen. Während wir unsere Plattform in den führenden europäischen Märkten weiter ausbauen, sind wir weiterhin von den langfristigen Fundamentaldaten des Logistiksektors und seiner zentralen Rolle für die Unterstützung von resilienten und effizienten Lieferketten überzeugt."

Die 2023 erbaute Immobilie in Wülfrath ist ein modernes Distributionszentrum mit einer Fläche von 12.979 Quadratmetern, einer lichten Höhe von 10,5 Metern (34 Fuß), 12 Ladetoren und zwei ebenerdigen Toren. Das Gebäude hat die DGNB-Gold-Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten und erfüllt die neuesten GEG40-Anforderungen, die einen Primärenergieverbrauch von nur 40 des Vergleichswerts für einen Standardneubau vorschreiben. Außerdem verfügt das Gebäude über Solarmodule auf dem Dach und E-Auto-Ladestationen für alle 44 Parkplätze. Die Immobilie liegt verkehrsgünstig an der A535, die Düsseldorf mit dem gesamten Rhein-Ruhr-Gebiet verbindet. Duisburg, Europas größter Binnenhafen, ist über das Straßennetz in nur 45 Minuten erreichbar.

Das 2022 fertiggestellte Objekt in Hannover-Wedemark stellt 5.138 Quadratmeter moderne Distributionsfläche in einem der dynamischsten Industriekorridore Norddeutschlands bereit. Das Gebäude, das ebenfalls DGNB-Gold-zertifiziert ist, vereint nachhaltiges Design mit Funktionalität und bietet eine lichte Höhe von 10,5 Metern, fünf Ladetore und ein ebenerdiges Tor. Durch die Lage an der Autobahn A7 erhalten Mieter einen schnellen Zugang zu einem etablierten Ökosystem aus Automobil-, Elektrogeräte-, Maschinenbau- und Chemieunternehmen und profitieren zugleich von einer direkten Anbindung an Hannover und Hamburg zwei der wichtigsten Wirtschaftszentren der Region.

Über Cabot Properties Inc.

Cabot Properties ist eine internationale Private-Equity-Immobiliengesellschaft mit Fokus auf den Logistiksektor. Die 1986 gegründete Unternehmen gehörte zu den ersten Immobilienfirmen, die institutionellen Anlegern Zugang zum Markt für Gewerbeimmobilien verschafften. Sie hat mehr als 15 Milliarden US-Dollar in Logistikimmobilien investiert, betreut über 4.200 Mieter und verwaltet mehr als 1.600 Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 230 Millionen Quadratfuß. Cabot hat seinen Sitz in Boston und Niederlassungen in Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, London, Amsterdam, Sydney, Tokio, München, Houston, New York und Orlando. Weitere Informationen unter www.cabotprop.com.

