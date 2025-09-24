© Foto: ChatGPTDie private Kreditkrise spitzt sich zu, Lebensmittel explodieren im Preis - und nur die oberen zehn Prozent profitieren weiter. Für normale Amerikaner wird das Leben immer härter.Die private Kreditlandschaft in den USA gerät zunehmend unter Druck. Laut einem Bericht der Bank of America steigen die Ausfallraten im 1,7 Billionen US-Dollar schweren Markt für Privatkredite, während immer mehr Unternehmen Zinszahlungen aufgeschoben haben. Besonders betroffen sind sogenannte Business Development Companies (BDC), ein spezieller Typ von Investmentgesellschaften, der in den USA vor allem Mittelstandsunternehmen finanziert. Sie wurden 1980 eingeführt, um den Zugang von kleinen und mittleren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE