Der apano-Börsen-Stimmungsindex (APX) misst seit 2012 täglich, wie die Finanzmärkte Risiken einschätzen. Dafür vergleicht er 16 Indikatoren: offensivere Anlageklassen wie Aktien ("Risk on") mit sicheren Häfen wie US-Staatsanleihen ("Risk off"). Während "Risk on"-Werte Zuversicht anzeigen, steigen "Risk off"-Indikatoren wie Volatilität oder Creditspreads in Phasen der Verunsicherung. Nun wurde ein Instrument ausgetauscht. Spanische Staatsanleihen scheiden als D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick