Im Zuge der allgemeinen China-Tech-Welle, ausgelöst durch Alibaba, steigt heute auch die Xiaomi-Aktie. Passend dazu gibt es eine Nachricht: Xiaomi macht Ernst. Der Tech-Riese hat in München die neue 15T-Serie vorgestellt - und gleichzeitig den Start seiner Haushaltsgeräte-Marke Mijia in Europa angekündigt. Das Ziel ist klar.Samsung soll direkt angegriffen werden. Preislich positioniert sich Xiaomi - wie gewohnt - unterhalb der Südkoreaner. Das Line-up: Xiaomi 15T für 649 Euro, Xiaomi 15T Pro für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär