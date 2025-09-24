Die Aktie von AMC Entertainment steht wieder im Fokus der Meme-Investoren - ausgelöst durch eine Kooperation mit Popstar Taylor Swift. Tobias Bosler sieht bei dem Kinobetreiber jetzt eine spekulative Chance.Die Aktie von AMC Entertainment steht wieder im Fokus der Meme-Investoren - ausgelöst durch eine Kooperation mit Popstar Taylor Swift. Tobias Bosler, Chefredakteur der "Bosler Börse", sieht in dem Kinobetreiber nicht nur eine spekulative Chance auf ein neues Meme-Hoch, sondern auch eine fundamental unterbewertete Aktie mit großem Kurspotenzial. Die jüngsten Zahlen des zweiten Quartals überraschten: Der Gewinn stieg um fast 400 Prozent, getrieben durch starke Besucherzahlen dank Filmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
