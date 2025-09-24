OPEX Corporation ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Dokumenten- und Postautomatisierung der nächsten Generation, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit der DATAWIN GmbH, einem führenden Hersteller von Premium-Dokumentenscannern, geschlossen, die es OPEX ermöglicht, die InoTec-Dokumentenscanner von DATAWIN weltweit anzubieten.

Für DATAWIN mit Sitz in Ergolding bei Landshut, Deutschland, eröffnet diese Allianz neue internationale Märkte, da es sich um die erste globale Vertriebspartnerschaft des Unternehmens handelt. Die bestehenden länder- und regionsspezifischen Vertriebsvereinbarungen von DATAWIN bleiben bestehen. Für OPEX bedeutet die Zusammenarbeit eine weitere Erweiterung seines Portfolios um Desktop-Dokumentenscanner.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OPEX", sagte Johannes Boerboom, CEO und Partner der DATAWIN GmbH. "Durch sein globales Vertriebsnetz eröffnet OPEX uns Zugang zu Märkten, die bisher außerhalb unserer Reichweite lagen. Gleichzeitig gewährleistet das engmaschige interne Servicenetz von OPEX einen erstklassigen Support für InoTec-Installationen weltweit. Damit ist die Partnerschaft mit OPEX ein Eckpfeiler unserer Internationalisierungsstrategie. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die weltweit besten Desktop-Dokumentenscanner herstellen und wir möchten, dass sie weltweit eingesetzt werden. Die Automatisierungslösungen von OPEX bieten genau dafür ein hervorragendes Umfeld."

Die hochmodernen Lösungen von OPEX Corporation für die Dokumenten- und Postautomatisierung bedienen eine Vielzahl von Branchen, darunter Dienstleistungsunternehmen, Banken und Finanzinstitute, Versicherungen, Anwaltskanzleien, Behörden, gemeinnützige Organisationen und viele mehr. Das Portfolio des Unternehmens im Bereich Dokumenten-Imaging und -Scannen umfasst die Flaggschiff-Serien Gemini und Falcon+ mit revolutionärem One-Touch-Dokumentenscannen, flexiblem Imaging und unübertroffener Effizienz.

"Bei OPEX war es schon immer unsere Mission, einzigartige automatisierte Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu meistern", so David Stevens, President und CEO von OPEX. "Mit DATAWIN haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Grundwerte teilt. Wie OPEX ist auch DATAWIN ein privat geführtes Unternehmen, das sich intensiv für langfristige Kundenbeziehungen engagiert und seine eigenen Scanner entwickelt und baut, um ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Durch das Angebot von InoTec-Desktop-Scannern neben unseren bewährten Gemini- und Falcon-Scannern können wir das flexibelste und zuverlässigste Portfolio an Scan-Lösungen auf dem Markt anbieten."

OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum unter der generationsübergreifenden Eigentümerschaft und Führung der Familie Stevens.

Die DATAWIN GmbH mit Sitz in Ergolding bei Landshut vereint drei unabhängige Scanner- und Imaging-Marken: DATAWIN, InoTec SCAMAX und BAPIS Die Marke DATAWIN entwickelt, konstruiert und fertigt kundenspezifische OMR-Scanner für hohe Stückzahlen und zugehörige Komponenten. Die Marke InoTec SCAMAX® mit Sitz in Wölfersheim, Hessen, optimiert mit ihren äußerst zuverlässigen InoTec SCAMAX®-Dokumentenscannern und -sortierern die Erfassungsprozesse für Kunden weltweit und ermöglicht ihnen so eine herausragende intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP). Die Marke BAPIS bietet Industrie- und Forschungskunden anwendungsoptimierte Lösungen und Beratung in den Bereichen Bildverarbeitung und digitale Steuerung. Dazu gehören die Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Weiterentwicklung von Hardware, Software und Firmware. Die Produkte der DATAWIN GmbH werden branchenübergreifend und weltweit eingesetzt überall dort, wo große Mengen papierbasierter Informationen schnell und zuverlässig digitalisiert, verarbeitet und sortiert werden müssen. Typische Anwendungsbereiche sind Dokumentenarchivierung, Erfassung von Posteingängen und Belegen, Wahlen und Dokumentationsworkflows. Die DATAWIN GmbH ist nach der europäischen Qualitätsnorm ISO 9001:2015 zertifiziert und gehört zur erweiterten Unternehmensgruppe der DATAGROUP, einem der führenden IT-Dienstleister Deutschlands.

