© Foto: Michael Kappeler/dpa

Nike zeigt nach einem massiven Einbruch der Aktie neue Stärke. Analysten loben die Strategie und Innovationen und Händler signalisieren ihr Vertrauen.Die Aktie von Nike hat 2025 fast die Verlustzone wieder verlassen. Nachdem die Papiere des Sportbekleidungsriesen Ende 2024 bei 75 US-Dollar lagen und im April unter 54 US-Dollar gefallen waren, notierten sie am Dienstag knapp unter 71 US-Dollar. Analysten sehen darin ein Zeichen dafür, dass die Wende eingeleitet ist. "Investoren haben offenbar wieder Vertrauen gefasst, bevor die nächste Quartalsbilanz veröffentlicht wird", heißt es in Marktkommentaren. Trotzdem liegt die Aktie weiterhin deutlich unter dem Schlusskurs von 2023. Die Rückkehr …