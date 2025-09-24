Einer der wichtigsten Katalysatoren der Kryptoindustrie sind derzeit die Krypto-Treasury-Unternehmen, die immer mehr unterschiedliche Kryptowährungen in ihre Reserven aufnehmen. Sie haben ihr Kauftempo um den Faktor 20x gesteigert und die Emissionsmenge der Krypto-Miner in derselben Zeit um 4x übertroffen. Wie viel diese in den nächsten 24 Monaten kaufen dürften und welche Auswirkungen dies für den Krypto-Markt hat, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Krypto-Treasury-Unternehmen kaufen Kryptowährungen 20x schneller

Während die Krypto-Treasury-Unternehmen zwischen den Jahren 2023 und 2024 noch jährlich Kryptowährungen für umgerechnet 9,5 Mrd. USD erwarben und somit ihren Bestand um fast 3x steigerten, hat sich die Adoptionsgeschwindigkeit zuletzt noch einmal deutlich gesteigert.

Denn seitdem Donald Trump Anfang November 2024 zum US-Präsidenten gewählt wurde, verbesserte sich die Stimmung unter den Verantwortlichen vieler Unternehmen bezüglich der Kryptowährungen, auch wenn er erst im Januar 2025 sein Amt angetreten ist.

Crypto Treasury Companies now have $107B of assets.



Not. Bullish. Enough. pic.twitter.com/16W17TfloP - Crypto Crib (@Crypto_Crib_) September 24, 2025

So wurden allein von November 2024 bis fast Oktober 2025 digitale Assets für weitere 92,59 Mrd. USD erworben, während es zuvor noch rund 15 Mrd. USD waren. Somit hat sich der Bestand also innerhalb eines Jahres um 7x gesteigert, was noch einmal mehr als doppelt so schnell wie zuvor ist. Innerhalb von 24 Monaten wurden sie hingegen sogar um 20x erhöht.

Zudem deuten die Charts darauf hin, dass bisher noch kein Ende in Sicht ist. Denn bisher wurde nur temporär von Februar bis April ein Rückgang der Krypto-Bestände von 50 Mrd. USD auf 40 Mrd. USD gesehen. Seitdem haben die Krypto-Treasury-Unternehmen mit Ausnahme von einem Ausreißer kontinuierlich ihren Krypto-Bestand vergrößert.

Jetzt Kryptos vor Anstieg aufspüren!

Wie wichtig sind die Krypto-Treasury-Unternehmen?

Noch im Oktober des Jahres 2023 haben die Krypto-Treasury-Unternehmen gemeinsam mit 5,5 Mrd. USD einen Anteil in Höhe von 0,52 % der gesamten Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes ausgemacht. Aber auch 12 Monate später wurde er nur auf rund 0,68 % ausgebaut, was unwesentlich ist.

Mittlerweile halten die Krypto-Treasury-Unternehmen hingegen bereits 2,75 % der aktuell 3,91 Bio. USD der Kryptoindustrie. Allerdings fällt der Anteil für jede Kryptowährung nicht gleich hoch aus. So lassen sich die eindeutigen Favoriten dieser und somit die vermutlich künftig größten Profiteure dieses neuen Trends identifizieren.

Führend ist derzeit Bitcoin mit einem Anteil von 7,19 % der Gesamtversorgung. Bei Ethereum sind es hingegen mit 3,13 % weniger als die Hälfte davon, dicht gefolgt von Solana mit immerhin 2,47 % und Sui mit 2,88 %. Aber auch Tron hat schon mit 0,72 % aufgeholt und BNB erreicht wenigstens 0,37 %, während es bei Dogecoin sogar 0,44 % sind. Ebenso haben Unternehmen bereits 0,05 % des HYPE-Bestandes erworben.

Coin Treasury-Anteil an Umlaufversorgung Bestand (Coin) Bestand (USD) Bitcoin (BTC) 7,19 % 1.432.651 162.719.051.540 Ethereum (ETH) 3,13 % 3.778.026 15.772.426.199 Solana (SOL) 2,47 % 13.421.747 2.871.851.296 Sui (SUI) 2,88 % 102.782.411 349.460.196 TRON (TRX) 0,72 % 684.000.000 231.670.800 Binance Smart Chain (BNB) 0,37 % 514.988 521.806.824 Dogecoin (DOGE) 0,44 % 664.681.232 163.578.051 Hyperliquid (HYPE) 0,05 % 135.000 6.079.050

Künftig dürften hingegen noch viele weitere hinzukommen, während die Adoption der Kryptowährung auch durch die förderliche Regulierung in den USA weiter vorangetrieben wird. Somit werden die digitalen Assets immer stärker implementiert und genutzt, was neben den Gründen der Diversifizierung ebenfalls für eine höhere Nachfrage sorgen dürfte.

Bisher haben erst weniger als 150 Unternehmen in Kryptowährungen investiert. Weltweit gibt es allerdings allein 58.200 öffentliche Unternehmen, sodass erst ein Anteil von rund 0,20 % digitale Assets erworben hat. Laut Deloitte planen jedoch 15 % der CFOs innerhalb von 24 Monaten in nicht stabile Kryptowährungen zu investieren.

Basierend auf den 0,20 % in Kryptos investierten öffentlichen Unternehmen und den Krypto-Beständen im Umfang von 107,56 Mrd. USD würden somit 927 Mio. USD auf jedes Unternehmen kommen.

Geht man nun von 15 % der öffentlichen Firmen aus, würden wir auf 8.614 Aktiengesellschaften kommen, die gemeinsam 8,09 Bio. USD an Krypto-Treasurys erwerben könnten, was einer Verdreifachung gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.

Jetzt Kryptos mit Onchain-Daten profitabler traden!

Das sollte bei der Auswahl der besten Coins beachtet werden

Sicherlich stellen die von den Krypto-Treasury-Unternehmen gewählten Kryptowährungen einigen der vielversprechendsten digitalen Assets für die nächste Zeit dar. Allerdings kommt es nicht nur auf die Auswahl der richtigen Coins an, um die maximalen Gewinne zu erzielen. Darüber hinaus sollte die Handelsplattform mit ihren Gebühren beachtet werden.

Immer mehr entscheiden sich aufgrund der niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit für die Best Wallet, die mittlerweile auf mehr als 250.000 monatlich aktive Nutzer kommt und mit den Aktivitätszahlen schon schnell führende Anbieter ausstechen konnte.

Dies ist auf ihre umfangreichen Funktionen zurückzuführen, weshalb manche sie bereits mit der Super-App WeChat aus China vergleichen. Denn über diese können auch neben Social-Media-Diensten noch sämtliche andere Dinge wie Kredite, Investments und mehr abgewickelt werden.

Dabei erschließt die Best Wallet besonders anfängerfreundlich einige der nützlichsten und am häufigsten genutzten Funktionen und bündelt sie praktisch an einem Ort. Dadurch lassen sich besonders vielseitige Einnahmen und möglicherweise Bewertungen wie der WLFI-Coin erzielen, was rund 100x entspricht.

Auch dadurch können die teilweise komplizierte, zeitaufwendigen und kostspieligen Umwege über dritte Dienste wie zentrale Börsen vermieden werden. Stattdessen profitieren die Nutzer dank einer Reihe fortschrittlichster Sicherheitsverfahren von einer besonders hohen Sicherheit. Wer die maximalen Vorteile für die Kryptoindustrie will, benötigt den BEST-Coin, der nach 16 Mio. USD noch für kurze Zeit im Presale rabattiert verfügbar ist.

Jetzt Best Wallet besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.