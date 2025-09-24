500 Euro in BNB vor 5 Jahren - so viel wäre daraus geworden

Vor fünf Jahren notierte Binance Coin noch bei rund 25 US-Dollar. Mit einem Einsatz von 500 Euro hätte man sich damals rund 22 Tokens sichern können. Heute, bei einem Kurs von etwa 1.018 US-Dollar (rund 875 Euro), wäre dieses Paket mehr als 19.250 Euro wert. Das entspricht einer Rendite von fast 4.000 Prozent - ein Ergebnis, das klassische Anlageformen weit in den Schatten stellt.

Zum Vergleich: Gold lag im Jahr 2020 bei etwa 1.400 Euro pro Unze. Heute notiert das Edelmetall mit rund 3.190 Euro auf einem neuen Allzeithoch. Das entspricht einem Gewinn von etwa 128 Prozent. Eine solide Entwicklung, aber deutlich geringer als bei BNB. Der direkte Vergleich macht klar: Wer auf den nativen Token der größten Kryptobörse der Welt gesetzt hat, konnte sein Kapital in nur fünf Jahren vervielfachen.

BNB hodln hätte sich ausgezahlt, Quelle: https://www.tradingview.com/

Die Stärke von BNB ist eng mit der Expansion der BNB Smart Chain verbunden. Das Netzwerk gehört heute zu den aktivsten im DeFi-Bereich. Mit einem Total Value Locked von mehr als 11,6 Milliarden US-Dollar, steigenden Nutzerzahlen und täglich Milliarden an Handelsvolumen ist die Chain längst ein zentrales Element im Kryptomarkt. Beliebte Plattformen wie PancakeSwap oder Venus dominieren dabei die Nutzung.

Zusätzlich sorgt die Tokenökonomie für Preisdruck nach oben. Durch regelmäßige Token Burns wird die Umlaufmenge stetig reduziert. Seit Beginn des Programms wurden mehr als 269.000 BNB vernichtet, dazu kommen vierteljährliche Groß-Burns im Milliardenwert. Ziel ist es, die Gesamtmenge auf 100 Millionen Tokens zu begrenzen. Diese Knappheit gehört zu den Haupttreibern des Preisanstiegs.

Aussichten für den Coin

Charttechnisch spricht vieles für weitere Gewinne. Nach dem Bruch der Marke von 796 US-Dollar hat sich ein Cup-and-Handle-Muster gebildet - ein Signal für eine mögliche Fortsetzung der Rallye. Analysten nennen Kursziele zwischen 1.200 und 1.500 US-Dollar.

$BNB bounced off golden pocket ($975) & is set for price discovery! Break $1,080 to hit $1,100+!



Trade $BNB on WEEX: https://t.co/9OSGqK8UTY 20% Deposit Bonus + Get 10-100 USDT Coupon by Binding Phone & Email + Trading Rewards pic.twitter.com/xgamvh4nHW - Carl Moon (@TheMoonCarl) September 23, 2025

Zwar bleiben Risiken durch strengere Regulierung oder eine Abkühlung im DeFi-Markt bestehen, doch BNB zeigt aktuell eines der stärksten Fundamentaldaten-Setups unter den großen Coins.

Dennoch sehen viele Anleger derzeit den richtigen Zeitpunkt, um in kleine Projekte mit entsprechend hohem Potenzial zu investieren. Denn in der Altcoin Season können Token wie etwa $SNORTER (Snorter Token) schnell um mehrere hundert Prozent steigen, was bei BNB aufgrund der hohen Marktkapitalisierung wohl eher nicht mehr passieren wird. Memecoins sind bei erfahrenen Tradern für ihre Volatilität bekannt, von manchen geliebt und von manchen gehasst.

Snorter Token als nächste Chance im Presale

Während BNB bereits auf eine jahrelange Erfolgsgeschichte zurückblickt, könnte diese für Snorter erst anstehen. Das Projekt hat im laufenden Presale bereits über 4 Millionen US-Dollar eingesammelt und will sich als führender Telegram-Trading-Bot etablieren.

Snorter basiert auf Solana und erkennt durch Mempool-Scanning in Echtzeit neue Token-Launches, noch bevor sie viral gehen. Damit erhalten Trader einen entscheidenden Vorsprung im schnelllebigen Meme-Coin-Markt. Hinzu kommen Features wie MEV-Schutz, Copy Trading und eine geplante Expansion auf Ethereum und weitere EVM-Chains.

Der Vorverkauf des nativen Token läuft nur noch bis 20. Oktober. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, zu einem günstigen Einstiegspreis dabei zu sein. Sollte sich das Tool am Markt durchsetzen, könnte auch der eigene Token schnell an Wert gewinnen. Anleger sollten jedoch auch die Risiken beachten, immerhin handelt es sich um einen Memecoin. Dennoch suchen Anleger nach Newcomern mit hohem Renditepotenzial, Snorter könnte das schon in der Altcoin Season 2025 bieten.

Hier Snorter Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.