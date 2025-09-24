Krypto-News: Sorgt Black-Swan-Event für Krypto-Crash?

Der Krypto-Markt wurde zuletzt von einem Black-Swan-Event erschüttert, nachdem sich viele Anleger bereits auf einen positiven Ausgang eingestellt hatten. Was zuletzt geschehen ist und in nächster Zeit laut Experten zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

US-Präsident schockt mit Intensivierung des Ukrainekrieges

Am gestrigen Tage hat Donald Trump bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede gehalten, in welcher er unter anderem empfohlen habe, russische Flugzeuge abzuschießen, sofern sie den Luftraum verletzen. Dies steht im Kontrast zu Berichten, dass lediglich wie immer reguläre Routen über Wasser gewählt wurden.

Zudem hatte Trump europäischen Länder mit Tarifen wie auch zuvor unter anderem Indien gedroht. Schließlich wollte man zuletzt durch die Vernichtung der Schattenflotte und der Raffinerien Russland in die Knie zwingen. Selenskyj plädiert derweilen dafür die starke Freundschaft zwischen China und Russland zu zerstören, was wohl nie geschehen wird.

Trump at UNGA: "China & India are funding the war by buying Russian oil. If Russia won't make a deal, the US is ready to impose strong tariffs - Europe must join us.



Watch! pic.twitter.com/C4hcIPMSV5 - Mint (@livemint) September 23, 2025

All dies könnte zu steigenden Energiepreisen und einer höheren Inflation führen, was die Chance auf Zinssenkungen verringert. Nun soll die russische Schattenflotte adressiert werden, womit rund 4 bis 5 Mio. Barrel pro Tag und somit 4 bis 5 % der weltweiten Versorgung weniger auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen. Historisch hat dieser Umfang häufig zu einer Verdoppelung des Preises geführt, wie Jom Kippur oder Irakkrieg zeigen. Trotzdem werden im Oktober von der Fed noch zu 94,1 % 25 Basispunkte erwartet.

Durch die Nachricht hat sich auch der Crypto Fear & Greed Index gestern auf 43 weiter verschlechtert, während er sich in der Angstzone befindet. Ebenso nimmt die Bitcoin-Dominanz seit rund 10 Tagen zu, was wie der fallende Altcoin Season Index und die verringerten Nettozuflüsse der ETFs Anzeichen für eine zunehmende Risk-Off-Stimmung sind. Dies ist aber auch auf die Saisonalität und den bärischen September zurückzuführen.

Jetzt Kryptos profitabler traden!

Ist der Ukrainekrieg für den Krypto-Markt das Black-Swan-Event?

Trump geht nun davon aus, dass die Ukraine mit der ökonomischen Hilfe der NATO ihr gesamtes Land zurückerobern könne und "wer weiß, vielleicht sogar mehr als das". Außerdem schätzt er die wirtschaftliche und militärische Lage Russlands derweilen als sehr schlecht ein, während er die Atommacht als "Papiertiger" bezeichnete. Dies steht jedoch im Kontrast zu Äußerungen anderer Experten wie Colonel Douglas McGregor.

In demselben Social-Media-Beitrag macht Trump sich sogar noch über die angebliche Schwäche Russland lustig. Denn es würde für eine "wirkliche militärische Macht weniger als eine Woche dauern" um die Ukraine zu besiegen. Stattdessen würde Russland seit dreieinhalb Jahren ziellos kämpfen. Analysten wie Ted Pillows erwarten inzwischen, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt, welche die Finanzmärkte crashen kann.

I told you before.



Things are escalating now, and this could crash the market. https://t.co/LXWO2FYsMi pic.twitter.com/DKM3LQO3WH - Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Während Trump vorher noch seine Absichten für einen echten Frieden und seine Freundschaft zu Putin betonte, äußerte er zuletzt auf die Frage eines Journalisten, ob er Putin trauen würde, dass er es in einem Monat wisse. Derweilen sollen in den nächsten Jahren mehrere tausende Fernstreckenraketen und weitere Waffen der USA an die NATO verkauft werden, während die Europäer immer mehr die Rolle eines Proxys einnehmen.

Laut Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit für eine direkte Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland nur bei 14 %. Prof. Dr. Jeffrey Sachs warnt hingegen vor der Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit in den USA und Europa. Ebenso hält der UN-Waffeninspekteur Scott Ritter die aktuelle Lage für brandgefährlich.

Trotzdem konnte sich Bitcoin von dem ersten Schock erholen und notiert heute wieder 0,86 % im Plus. Aber auch der breite Krypto-Markt hat aufgeatmet und seine Marktkapitalisierung um 1,01 % auf 3,93 Bio. USD erhöht, während der Crypto Fear & Greed Index um einen Punkt stieg. Denn meistens haben politische Börsen nur kurze Beine, sodass die Auswirkungen häufig nur für wenige Stunden oder Tage anhalten, sofern diese keine größeren Dimensionen und Auswirkungen annehmen.

Jetzt Kryptos mit Onchain-Daten intelligenter traden!

Snorter findet in jeder Marktlage die Coins vor ihrem Anstieg

Für den neuartigen Krypto-Bot Snorter soll es keine Rolle spielen, ob sich die Kryptoindustrie in einem Bullen- oder Bärenmarkt befindet. Denn der Handelsroboter verspricht, die nächsten Coins bereits vor ihrem Anstieg aufzuspüren und Investoren somit einen entscheidenden Vorteil zu gewähren.

Dafür bindet er verschiedene Onchain-Daten ein. So werden etwa die Mempools von Blockchains wie Solana und Ethereum auf Liquidität und Token-Launches überprüft, um diese schon vor der Ausführung anzuzeigen. Somit können sie schneller als andere Anleger reagieren, wobei der Vorteil durch die Errichtung auf Solana noch verstärkt wird.

Ebenfalls profitieren die Nutzer des Handelsroboters und Inhaber des Tokens von den niedrigsten Gebühren in der gesamten Kryptoindustrie, da diese nur 0,85 % betragen. Durch den Betrugsfilter und MEV-Schutz lassen sich außerdem Verluste durch schädliche Smart Contracts und Sandwich-Attacken verhindern.

Aber auch Anfänger können schnell und einfach von dem Snorter Bot Token profitieren. Denn es wird ebenso eine Copy-Trading-Funktion für das Imitieren der professionellen Trader angeboten. Auf diese Weise sind passive Einkommen möglich. Hinzu kommen Trading-Wettbewerbe, die dem Memecoin eine soziale Komponente verleihen.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.