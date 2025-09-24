Schock für Freeport-McMoRan und seine Investoren: Nach einem schweren Unglück in der riesigen Grasberg-Mine in Indonesien ist die Aktie heute um bis zu 17 Prozent eingebrochen. Es ist der stärkste Kurssturz seit Beginn der Pandemie 2020. Zwei Arbeiter kamen ums Leben, fünf werden noch vermisst. Der Vorfall hat nicht nur menschliche Tragik.Inzwischen ist klar: Es gibt auch massive Folgen für Produktion, Umsätze und Prognosen. Freeport senkte seine Absatzschätzungen für das dritte Quartal. Kupfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
