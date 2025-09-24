Der Bitcoin hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 70 Prozent zugelegt. Doch das reicht einigen Tradern nicht. Sie wollen mehr - und zwar sofort. Das neue Lieblingsspiel heißt "Perps". Dahinter stecken sogenannte Perpetual Futures, ewige Kontrakte ohne Verfallsdatum. Mit bis zu 100-fachem Hebel. Das bedeutet: Verzehnfachung des Einsatzes oder Totalverlust - oft in wenigen Stunden.Die Mechanik ist simpel, aber brutal: Wer mit 500 Dollar in einen Perp-Long geht, kontrolliert mit zehnfachem Hebel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
