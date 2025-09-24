Vancouver, British Columbia, 24. September 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bezüglich seiner Pressemitteilung vom 16. September 2025 und zur Klarstellung der heute veröffentlichten Pressemitteilung endgültige Vereinbarungen mit unabhängigen Parteien geschlossen hat, um jeweils bis zu 100 % der Anteile an den Claims Wheel Anne und den Claims Green Vein Mesa (beide Konzessionsgebiete befinden sich in Emery County, Utah, USA) zu erwerben.

"Die schnelle Umsetzung der Vereinbarungen zeigt das Engagement und die Begeisterung des Unternehmens für diese Projekte und für unser bereits bedeutendes Portfolio an risikoarmen Uranprojekten in weltweit bekannten Uranbecken", erklärt Greg Cameron, CEO von Terra. "Wir planen, unser Team in den kommenden Wochen vor Ort in Utah einzusetzen, wo es eng mit unserem lokalen Partner zusammenarbeiten wird."

Um seine jeweiligen Anteile an den Claims Wheal Anne und Green Vein Mesa zu erwerben, müsste das Unternehmen die folgenden Barzahlungen leisten, Stammaktien ausgeben und Explorationsausgaben für die jeweiligen Claims tätigen:

Claims Wheal Anne

Barzahlung Ausgabe von Aktien Explorationsausgaben Für den Erwerb einer Beteiligung von 20 % 20.000 USD am Stichtag 500.000 Stammaktien innerhalb von fünf Werktagen nach dem Stichtag Ausgaben in Höhe von 100.000 USD bis spätestens zum 1. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 40 % Zusätzliche 33.333 USD am oder vor dem 1. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 500.000 Stammaktien bis spätestens zum 1. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % Zusätzliche 46.666 USD bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 500.000 Stammaktien bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 80 % Zusätzliche 60.000 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 500.000 Stammaktien bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.334 USD bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 100 % Zusätzliche 73.333 USD bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 500.000 Stammaktien bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 5. Jahrestag des Stichtages

**Vorbehaltlich der Einbehaltung einer Netto-Royalty von zwei Prozent (2 %) auf die Wheal Anne-Claims (die "Royalty für Wheal Anne") durch die Verkäufer, wobei Terra Clean die Option hat, jederzeit fünfzig Prozent (50 %) der Royalty für Wheal Anne durch eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 666.666 USD an die Verkäufer zu erwerben.

Claims Green Vein Mesa

Barzahlung Aktienausgabe Explorationsausgaben Für den Erwerb einer Beteiligung von 20 % 10.000 USD am Stichtag 250.000 Stammaktien innerhalb von fünf Werktagen nach dem Stichtag Ausgaben in Höhe von 50.000 USD bis spätestens zum 1. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 40 % Zusätzliche 16.667 USD bis spätestens zum 1. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 250.000 Stammaktie bis spätestens zum 1. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % Zusätzliche 23.334 USD bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 250.000 Stammaktien bis spätestens zum 2. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 80 % Zusätzliche 30.000 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 250.000 Stammaktien bis spätestens zum 3. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Für den Erwerb einer Beteiligung von 100 % Zusätzliche 36.667 USD bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche 250.000 Stammaktien bis spätestens zum 4. Jahrestag des Stichtages Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 5. Jahrestag des Stichtages

**Vorbehaltlich der Einbehaltung einer Netto-Royalty von zwei Prozent (2 %) auf die Green Vein Mesa-Claims (die "Royalty für Green Vein") durch die Verkäufer, wobei Terra Clean die Option hat, jederzeit fünfzig Prozent (50 %) der Royalty für Green Vein durch eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 333.334 USD an die Verkäufer zu erwerben.

Die endgültigen Vereinbarungen über den Erwerb einer Beteiligung an den Claims Wheal Anne bzw. den Claims Green Vein Mesa stehen jeweils unter dem Vorbehalt des Eingangs aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (wobei der "Stichtag" das Datum ist, an dem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingegangen sind).

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere wären im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Marketingvereinbarungen

Terra Clean freut sich außerdem bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Green Crescent Capital ("GCC") mit der Geschäftsadresse 1266 E. Main Street, 7th Floor, Stamford, Connecticut, 06902 (E-Mail: saleem@greencrescentcapital.com und Telefon: 214-810-5549) mit der Konzeption und Erstellung von Marketing- und Werbematerialien sowie der Entwicklung und Verbreitung digitaler Inhalte beauftragt, um die Bekanntheit des Unternehmens in der Investorengemeinschaft in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der CSE Exchange und anderen geltenden Gesetzen zu steigern. GCC erhält eine einmalige Gebühr in Höhe von 5.000 USD. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und GCC wurde im September 2025 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von einem Monat. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsklauseln und sieht keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit der Beauftragung vor. GCC und seine Kunden können in Zukunft Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Das Unternehmen hat des Weiteren die Firma OTCWagon ("OTCW") mit der Geschäftsadresse 20218 49th Avenue, Langley, British Columbia, V3A 6W9 (E-Mail: mbrummell@otcwagon.com und Telefon: 604-427-0369) mit der Durchführung eines 38-tägigen Marktbekanntheitsprogramms in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der CSE Exchange und anderen geltenden Gesetzen beauftragt. OTCW erhält eine einmalige Gebühr in Höhe von 7.500 CAD. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und OTCW wurde im September 2025 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von 38 Tagen. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsklauseln und sieht keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit der Beauftragung vor. OTCW und seine Kunden können in Zukunft Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit die Uranlagerstätte Fraser Lakes B auf dem Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie die ehemaligen Uranminen in San Rafael Swell Emery County im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

mailto:info@tcec.energy

Tel: 416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

file:///C:/Users/Ted/Desktop/www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81169Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81169&tr=1



