Umfrage legt branchenübergreifend offen, wie Organisationen Optimierung und aufkommende KI-Technologien nutzen, um strategische und operative Herausforderungen zu meistern.

Gurobi Optimization, LLC, führend im Bereich Decision Intelligence, legt seinen Bericht "2025 State of Mathematical Optimization" vor. Der diesjährige Bericht konzentriert sich darauf, wie Organisationen Optimierung neben anderen Technologien wie generative künstliche Intelligenz (GenAI) verwenden. Befragt wurden dazu Nutzer von mathematischer Optimierung zu geschäftlichen Zwecken.

Obwohl derzeit nur 6 der Befragten Optimierung mit GenAI oder Large Language Models kombinieren, sagten 24 %, dass sie mit beiden Technologien experimentieren und 30 sind interessiert, aber haben noch nicht damit begonnen. 41 gehen davon aus, dass GenAI in den kommenden beiden Jahren eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung in ihrem Unternehmen spielen wird.

Dies sind weitere wichtige Erkenntnisse:

In einem Jahr, in dem Restrukturierung eine wichtige Rolle spielt, ist die Nachfrage nach Spezialisten für angewandte Optimierung nach wie vor hoch 77 gaben an, in Organisationen mit mehr als einem Optimierungsexperten zu arbeiten. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 68 %.

Im dritten Jahr infolge berichteten 81 der Befragten, dass ihre Organisation derzeit bei mindestens einem Projekt Machine Learning mit mathematischer Optimierung kombiniert.

Auf die Frage, wo GenAI sie bei ihrer Arbeit unterstützen könnte, antworteten die Teilnehmer folgendermaßen: Modellgenerierung oder Assistenz beim Programmieren (51 %), Optimierung von Benutzeroberflächen (45 %), automatisierte Szenarioerstellung (42 %) und Datenaufbereitung oder Eingrenzung von Problemen (41 %).

Gemäß den Antworten der Befragten wurden hauptsächlich folgende geschäftlichen Ziele durch Optimierung unterstützt: Kostensenkung, Steigerung der operativen Effizienz, Gewinn- und Umsatzmaximierung, Verbesserung der Kundenzufriedenheit und Reduktion von Ressourcenverschwendung.

"Der Bericht "State of Mathematical Optimization" zeigt, wie sich die Optimierung weiter auf Anwendungsfälle ausweitet, die kritisch für die Mission eines Unternehmens sind," sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Als führend in diesem Bereich ist Gurobi stolz darauf, Organisationen Klarheit zu verschaffen, wohin der Markt sich bewegt und wie Optimierung und GenAI gemeinsam die Zukunft prägen."

Den Bericht 2025 State of Mathematical Optimization finden Sie zum Herunterladen auf der Website von Gurobi.

