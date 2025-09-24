DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.702 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien haben sich am Mittwoch keine Auffälligkeiten bei Einzeltiteln gezeigt. Auch die Autowerte VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG waren unauffällig und wenig verändert, nachdem sie bereits im späten Xetra-Handel teils noch zugelegt hatten nach der Meldung, wonach die USA nun die mit der EU vereinbarten Zölle auf Autoimporte von 15 Prozent, rückwirkend zum 1. August festgeschrieben, haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.702 23.667 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 24, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)

