SLB (NYSE: SLB) wird am 17. Oktober 2025 eine Konferenzschaltung einrichten, um die Ergebnisse für das am 30. September 2025 endende dritte Quartal zu erörtern.

Die Konferenzschaltung beginnt um 9.30 Uhr ET (New Yorker Zeit), eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7.00 Uhr ET veröffentlicht.

Um an der Konferenzschaltung teilzunehmen, wählen Sie bitte etwa 10 Minuten vor Beginn innerhalb Nordamerikas die Nummer +1 (833) 470-1428 oder außerhalb Nordamerikas die Nummer +1 (646) 844-6383 und geben Sie den Zugangscode 188290 ein.

Zeitgleich wird ein Webcast der Konferenzschaltung unter https://events.q4inc.com/attendee/686550547 ausschließlich zum Zuhören übertragen. Zuhörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenzschaltung einloggen, um ihre Browser zu testen und sich für den Webcast anzumelden. Nach dem Ende der Konferenzschaltung wird eine Aufzeichnung unter www.slb.com/irwebcast bis zum 24. Oktober 2025 verfügbar sein und kann unter der Nummer +1 (866) 813-9403 innerhalb Nordamerikas oder +1 (929) 458-6194 außerhalb Nordamerikas mit dem Zugangscode 405384 abgerufen werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250924533877/de/

Contacts:

Investorenkontakt

James R. McDonald SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Medienkontakt

Josh Byerly SVP of Global Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com