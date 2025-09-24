CSC wurde erneut in der jährlichen Umfrage des New York Law Journal "Best Of" ausgezeichnet und sicherte sich Spitzenplätze in zwei Kategorien:

Anbieter von Dienstleistungen zur Unternehmensgründung zum 14. Mal in Folge ausgezeichnet und aufgenommen in die Hall of Fame.

zum 14. Mal in Folge ausgezeichnet und aufgenommen in die Entity Management System/Company seit 12 Jahren ausgezeichnet.

Die "Best Of"-Auszeichnungen des New York Law Journal würdigen die angesehensten Anbieter von Rechtsprodukten und -dienstleistungen, die von praktizierenden Anwälten und Juristen in ganz New York gewählt werden.

"CSC fühlt sich geehrt, erneut von der New Yorker Rechtsgemeinschaft ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen spiegeln das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, sowie unser Engagement, Lösungen zu liefern, die ihnen helfen, ihre Ziele mit Zuversicht zu erreichen", sagt Jennifer Kenton, Chief Commercial Officer von CSC. "Diese Auszeichnungen 14 Jahre in Folge zu erhalten, ist ein echter Beweis für das Engagement unserer Teams und die starken Partnerschaften, die wir mit führenden Anwaltskanzleien aufgebaut haben."

CSC wurde 1899 gegründet und arbeitet seit langem mit Anwaltskanzleien und Juristen zusammen, um das Unternehmensmanagement zu optimieren, gestützt auf marktführende Expertise im Bereich der US-Compliance. Heute verfügt CSC über Niederlassungen und Kapazitäten in mehr als 140 Ländern in Europa, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten.

Weitere Informationen über die preisgekrönten Geschäfts- und Rechtslösungen von CSC finden Sie unter cscglobal.com.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90 der Fortune 500 mehr als 90 der 100 besten globalen Marken (Interbrand) und mehr als 70 der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Domain Name System Management und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für die Unternehmenssteuer. CSC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen ist stolz darauf, seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen und Kapazitäten in mehr als 140 Ländern in Europa, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Wir sind das Unternehmen hinter dem Unternehmen (business behind business). Erfahren Sie mehr unter cscglobal.com.

