I Squared Capital, ein führender unabhängiger globaler Investmentmanager für Infrastruktur und der größte spezialisierte Investor im Bereich Infrastruktur im mittleren Marktsegment, gab heute die Einführung von ISQ OpenInfra bekannt. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die entwickelt wurde, um institutionelle Infrastrukturinvestitionen in den Privatvermögensmarkt zu bringen.

"Infrastruktur hat sich als Anlageklasse von einer Nischenallokation zu einem Grundpfeiler widerstandsfähiger Anlageportfolios entwickelt", so Gautam Bhandari, Mitbegründer, Managing Partner und Global Chief Investment Officer von I Squared Capital. "I Squared hat eine 50-Milliarden-Dollar-Plattform aufgebaut, die die Größe, Disziplin und Ergebnisse bietet, die von einigen der weltweit größten institutionellen Investoren erwartet werden. ISQ OpenInfra unterstreicht das Engagement des Unternehmens, einer breiteren Anlegerbasis Möglichkeiten für Investitionen in Infrastruktur von institutioneller Qualität zu bieten."

Um die Einführung von ISQ OpenInfra zu unterstützen, hat I Squared seine Vertriebskompetenzen um ein engagiertes Team von Private-Wealth-Experten erweitert, die eng mit Finanzberatern, Privatbanken und Vertriebspartnern zusammenarbeiten werden.

Nach einer Schätzung von McKinsey Company werden bis 2040 Investitionen in Höhe von insgesamt 106 Billionen US-Dollar1 erforderlich sein, um dem Bedarf an neuer und modernisierter Infrastruktur gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund des zunehmenden finanzpolitischen Drucks auf die Regierungen wird privates Kapital eine immer wichtigere Rolle spielen.

Yves Meyer-Bülow, Chief Investment Officer des ISQ OpenInfra Fund, dazu: "Indem wir dem Privatvermögen den Zugang zu Infrastruktur eröffnen, werden wir zusätzliches Kapital in die Energiewende, Initiativen zur digitalen Konnektivität und KI-Projekte investieren können, die zu einer Neugestaltung der Weltwirtschaft führen. Wir sind überzeugt, dass jede dieser dynamischen Anlagen eine langfristige Investition ist, die Inflation und Konjunkturschwankungen gegenüber widerstandsfähig ist."

Brian Collett, Chief Investment Officer bei ISQ OpenInfra Company, erklärte abschließend: "I Squared genießt einen ausgezeichneten Ruf, da es einen Fokus auf das mittlere Marktsegment mit globaler Reichweite und fundierter operativer Expertise verbindet. Für private Vermögensanleger eröffnet sich damit die Möglichkeit, an der Seite eines der weltweit führenden Infrastrukturspezialisten zu investieren und dabei sowohl eine Diversifizierung ihres Portfolios zu erreichen als auch wirklich etwas zu bewegen."

Über I Squared

I Squared Capital ist ein führender globaler Infrastrukturinvestor, der Vermögenswerte im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wir bauen wichtige Infrastrukturunternehmen auf und skalieren diese Unternehmen, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit kritischen Dienstleistungen versorgen. Unser Portfolio umfasst über 90 Unternehmen, die in 70 Ländern tätig sind und Sektoren wie Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Transport, Umwelt und soziale Infrastruktur abdecken. Unser Hauptsitz befindet sich in Miami, und unser aus über 300 Experten bestehendes Team ist in Büros in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.isquaredcapital.com.

Dieses Dokument ist nicht als Beratung, Empfehlung oder Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Handel mit jeglichen Wertpapieren oder Finanzprodukten zu verstehen. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken. Investitionen bergen Risiken, und es besteht die Möglichkeit eines Kapitalverlusts. Die hier beschriebenen spezifischen Investitionen repräsentieren nicht alle von ISQ getroffenen Investitionsentscheidungen. Die Leser sollten nicht annehmen, dass die identifizierten und besprochenen Investitionsentscheidungen rentabel waren oder sein werden. Die hierin aufgeführten spezifischen Anlageempfehlungen haben lediglich illustrativen Charakter und sind nicht zwangsläufig repräsentativ für Investitionen, die in Zukunft getätigt werden.

_________________________ 1 McKinsey Company, The Infrastructure Moment 9. September 2025. Verfügbar unter: https://www.mckinsey.com/industries/infrastructure/our-insights/the-infrastructure-moment

