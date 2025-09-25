Die Awards würdigen die Wegbereiter des Digital Engineerings für ihre bahnbrechenden Fortschritte in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit, KI und Technologie

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen KI, Digital und ER&D, gab heute die Verleihung der vierten jährlichen Digital Engineering Awards bekannt, die in Partnerschaft mit der Information Services Group (ISG), einem globalen KI-orientierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, und CNBC-TV18, Indiens führendem Wirtschaftsnachrichtensender präsentiert werden.

Die Digital Engineering Awards haben sich als die weltweit renommierteste Auszeichnung für Spitzenleistungen im Bereich Digital Engineering etabliert. Die Gewinner der vierten jährlichen Preisverleihung werden am 12. März 2026 bei einer Gala-Veranstaltung in Boston, Massachusetts, bekannt gegeben. Die Finalisten erhalten zudem die exklusive Gelegenheit, das weltberühmte MIT Media Lab zu besuchen und einen tiefen Einblick in zukunftsweisende Innovationen zu gewinnen.

Nominierungen werden ab dem 23. September 2025 bis zum 20. Dezember 2025 entgegengenommen. Unternehmen und Dienstleistungsanbieter weltweit sind eingeladen, ihre Nominierungen HIER einzureichen

Um der wachsenden Bedeutung von KI in allen Branchen gerecht zu werden, haben die Digital Engineering Awards in diesem Jahr eine neue, KI-orientierte Kategorie innerhalb des Segments Engineering The Change eingeführt den Physical AI Impact of the Year Award. Ergänzt wird dies durch zwei weitere KI-Kategorien: AI Impact of the Year (Engineering The Change) und AI Trailblazer of the Year (Engineer At Heart). Mit diesen Erweiterungen unterstreicht das Programm sein Engagement, Spitzenleistungen im sich rasant entwickelnden KI-Bereich zu würdigen.

Die Digital Engineering Awards bieten eine globale Plattform, um Visionäre zu feiern, die Innovationen an der Schnittstelle von KI, Technologie, Nachhaltigkeit und Transformation vorantreiben. In den letzten drei Jahren würdigten die Awards Führungskräfte von renommierten Organisationen, darunter Airbus, GE Healthcare, Qualcomm Technologies, Intel Corporation, Philips, BMW Group, Eaton, AT&T, Chevron, T-Mobile und andere. Eine vollständige Liste der Gewinner der letzten drei Ausgaben finden Sie hier: 2024, 2023, 2022

Die Einreichungen werden von einer Jury angesehener internationaler Experten, darunter Vertreter von ISG, in 12 Kategorien innerhalb der folgenden Hauptsegmente bewertet:

Engineering The Change (Team Awards)

Anerkennung von Spitzenleistungen bei Initiativen wie Digital Transformation of the Year , Digital Engineering Project/Program of the Year , Engineering Product of the Year , AI Impact of the Year , Top Sustainability Initiative , Excellence in Value Realization und in der neu eingeführten Kategorie Physical AI Impact of the Year

Anerkennung von Spitzenleistungen bei Initiativen wie , und in der neu eingeführten Kategorie Engineer At Heart (Individuelle Awards)

Ehrung von Wegbereitern wie The Distinguished Digital Engineering Leader, The Digital Engineer of the Year, The Woman Engineer of the Year, The Innovator of the Year, AI Trailblazer of the Year

Die Awards rücken Einzelpersonen und Organisationen ins Rampenlicht, die Branchen neu definieren, den Weg für nachhaltiges Wachstum ebnen und durch bahnbrechende digitale Innovationen eine intelligentere und innovativere Zukunft gestalten.

Klicken Sie hier, um Ihre Nominierungen einzureichen https://www.digitalengineeringawards.com/.

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards führen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globalen Organisationen dabei zu helfen, ihre transformativen Ideen zu verwirklichen. Die Awards werden von L&T Technology Services in Partnerschaft mit ISG und mit CNBC-TV18 als Medienpartner organisiert.

Weitere Informationen über die Awards finden Sie auf unserer Website oder indem Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III ist ein weltweit tätiges, KI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, zählt ISG schon lange zu den führenden Anbietern in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Entwicklung, wenn es darum geht, Organisationen durch den Einsatz von KI zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Fachkompetenz seiner 1.600 Experten weltweit. Gemeinsam unterstützen sie die Kunden von ISG, den Wert ihrer Technologie-Investitionen zu maximieren

Über Network18

Network18 Media Investments Limited (Network18 Group) ist eines der am stärksten diversifizierten Medien- und Unterhaltungskonglomerate Indiens mit einer Präsenz in den Bereichen Fernsehen, Digital und Print. Das Konzernportfolio umfasst 20 Fernsehsender in 16 Sprachen und 4 Online-Nachrichtenplattformen in 13 Sprachen. Network18 betreibt das reichweitenstärkste TV-Nachrichtennetzwerk Indiens mit wöchentlich 180 Millionen Zuschauern und einem Zuschaueranteil von 14,1 %. Network18 ist mit seinem digitalen Portfolio der führende Publisher von digitalen Nachrichten und Informationen in Indien, dessen umfangreiches Netzwerk das gesamte Spektrum an nationalen, internationalen, wirtschaftlichen, allgemeinen und regionalen Nachrichten abdeckt. Namhafte Marken wie CNBC-TV18, News18 India und CNN-News18 sind Teil dieses Nachrichtenspektrums. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nw18.com/corporate.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors. Weitere Informationen finden Sie unter www.LTTS.com.

