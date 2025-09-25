Bereitstellung hochintegrierter, stromsparender und siliziumerprobter Lösungen für verschiedene Funkstandards

VeriSilicon (688521.SH) hat heute seine drahtlose IP-Plattform vorgestellt, die Kunden dabei helfen soll, schnell energieeffiziente, hochintegrierte Chips für eine Vielzahl von IoT- und Unterhaltungselektronikanwendungen zu entwickeln. Die Plattform basiert auf der 22FDX (22 nm FD-SOI)-Prozesstechnologie von GlobalFoundries (GF) und unterstützt drahtlose Verbindungen über kurze, mittlere und lange Entfernungen. Sie bietet einen vollständigen Satz von IPs mit wettbewerbsfähigen Eigenschaften in Bezug auf Leistung, Energieverbrauch und Fläche (PPA).

Die Plattform bietet komplette IP-Lösungen für Standards wie Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Dual Mode (BTDM), NB-IoT und Cat.1/Cat.4, einschließlich RF, Basisband und Software-Protokollstacks. RF-IPs wie GNSS, 802.11ah und 802.15.4g wurden bereits in mehreren Chip-Produkten von Kunden eingesetzt und in Serie produziert.

Durch die vollständige Nutzung der Vorteile der FD-SOI-Technologie in Bezug auf hohe Integration und geringen Stromverbrauch ermöglicht die drahtlose IP-Plattform von VeriSilicon Kunden die erfolgreiche Bereitstellung wettbewerbsfähiger MCUs und SoCs für verschiedene Märkte, darunter BLE-MCUs mit geringem Stromverbrauch, Heimüberwachungskameras auf Basis von Wi-Fi 802.11ah und mehrkanalige, hochpräzise SoCs für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS). Kunden haben über 100 Millionen Chips auf Basis dieser Designs ausgeliefert und damit eine starke Marktakzeptanz erreicht.

"Unsere 22FDX-Prozesstechnologie bietet eine ideale Kombination aus geringem Stromverbrauch, hoher Leistung und Kosteneffizienz für die vernetzten Geräte von heute", so Ed Kaste, Senior Vice President der Ultra-Low Power CMOS-Produktlinie von GF. "Wir freuen uns, dass VeriSilicon unsere 22FDX-Prozesstechnologie nutzt, um Kunden flexible, leistungsstarke Lösungen anzubieten und so Innovationen in verschiedenen Märkten voranzutreiben."

"Da die Nachfrage nach energiesparender, multistandardfähiger Konnektivität im IoT- und Verbrauchermarkt weiter wächst, bietet unsere drahtlose IP-Plattform Kunden eine flexible, energieeffiziente Grundlage für die schnelle Entwicklung vernetzter Geräte", so Wiseway Wang, Executive Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division bei VeriSilicon. "Seit mehr als einem Jahrzehnt haben wir über 60 der FD-SOI-IPs, die wir auf dem 22FDX-Prozess von GF entwickelt haben, an 45 Kunden lizenziert, mit insgesamt mehr als 300 Lizenzen. Entscheidend war, dass wir zu den ersten gehörten, die die FD-SOI Adaptive Body Biasing (ABB)-Technologie erfolgreich in serienmäßig hergestellten Chips eingesetzt haben. Bislang haben wir FD-SOI-Chips für 43 Kunden individuell angepasst, wobei 33 Designs bereits in Serie gehen und Bereiche wie Satelliten, Automobiltechnik und Smart Glasses abdecken. Wir werden weiterhin die Zukunft der FD-SOI-Innovation für neue Anwendungen wie Wi-Fi 6, Satellitenkommunikation, Millimeterwellenradar und Hörgeräte vorantreiben."

Über GlobalFoundries

GlobalFoundries (GF) ist ein führender Hersteller von wichtigen Halbleitern, auf die sich die Welt beim Leben, Arbeiten und Kommunizieren verlässt. Wir entwickeln Innovationen und arbeiten mit Kunden zusammen, um energieeffizientere, leistungsstarke Produkte für die Automobilindustrie, intelligente Mobilgeräte, das Internet der Dinge, die Kommunikationsinfrastruktur und andere wachstumsstarke Märkte anzubieten. Mit unserer globalen Fertigungspräsenz in den USA, Europa und Asien ist GF ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für Kunden auf der ganzen Welt. Jeden Tag liefert unser talentiertes globales Team Ergebnisse, wobei der Fokus stets auf Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gf.com.

Über VeriSilicon

VeriSilicon hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende Dienstleistungen rund um kundenspezifisches Silizium und die Lizenzierung von Halbleiter-IP aus einer Hand zu bieten und dabei sein eigenes Halbleiter-IP zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250916016946/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@verisilicon.com