Bitcoin Hyper erzielt 18 Mio. USD für die Steigerung des BTC-Nutzens

Das Fundraising von Bitcoin Hyper (HYPER) hat mittlerweile mehr als 18 Mio. USD eingenommen, womit es einen der erfolgreichsten Vorverkäufe der Kryptoindustrie in diesem Jahr darstellt.

Zurückzuführen ist das große Interesse vor allem darauf, dass es sich als die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung positioniert. Deshalb lässt das Interesse bisher auch nicht nach, sodass allein über die letzte Woche eine weitere Million US-Dollar hinzugekommen ist.

Sofern das aktuelle Verkaufstempo beibehalten wird, dürften die 19 Mio. USD und die 20 Mio. USD schon bald fallen. Schließlich kommt dem eigenen HYPER-Coin eine zentrale Rolle innerhalb des neuen Bitcoin-Ökosystems zu.

Unterstützt wird Bitcoin Hyper aber auch wegen seines Potenzials, die Nachfragemöglichkeiten für die führende Kryptowährung zu steigern, was auch die Prognoseziele anheben wird. Denn während HYPER für die Gebühren verwendet wird, stellt Bitcoin die wichtigste Kryptowährung innerhalb des Ökosystems dar.

Wer sich nun beeilt und innerhalb der nächsten 43 Stunden an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper teilnimmt, kann den Token noch ermäßigt unter dem späteren Markteinführungspreis für derzeit 0,012975 USD kaufen.

Akzeptanz von Kryptowährungen wie Bitcoin nimmt laut Umfragen zu

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse einer Umfrage von CoinGecko veröffentlicht, wonach 3 von 5 Befragten optimistisch bezüglich der breiten Akzeptanz von Bitcoin im Zuge der Mainstreamadaption gestimmt sind.

Viele der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass die zunehmende Akzeptanz auch zu höheren Kursen führen könnte, gestützt von eindeutigen Daten der ETFs, Krypto-Treasury-Unternehmen und den staatlichen Beständen.

Anfang des dritten Quartals dieses Jahres kam das verwaltete Vermögen der Bitcoin-ETFs bereits auf 179,5 Mrd. USD. Führend sind dabei die Vereinigten Staaten, die an der Spitze auf 120 Mrd. USD kommen.

Ebenso haben die Unternehmen stetig Bitcoins akkumuliert, wobei sich die Geschwindigkeit über die vergangenen zwei Jahre um den Faktor 20x gesteigert hat. So hat Strategy Inc. erst am 22. September weitere 850 BTC für durchschnittlich 117.344 USD erworben, sodass das Unternehmen mittlerweile auf 639.835 Bitcoins kommt.

Eine weitere wichtige Firma in diesem Bereich stellt Metaplanet dar. Diese kommt seit ihrem letzten Investments bereits auf einen Bitcoin-Bestand im Umfang von 633 Mio. USD, womit es das fünftgrößte Bitcoin-Treasury-Unternehmen ist.

Eine weitere an Bedeutung gewinnende Investorengruppe für Bitcoin stellen die Regierungen dar. Laut den Angaben von Bitbo halten die Vereinigten Staaten derzeit 198.012 BTC, gefolgt von China mit 194.000 BTC und Großbritannien mit 61.245 BTC.

Viele dieser Bitcoins aus staatlichem Besitzen stammen jedoch meist aus beschlagnahmten Assets. Dennoch wurde zumindest von den USA der Plan aufgestellt, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 1 Mio. BTC zu erzielen. Zudem denken auch andere Regierungen über ein solches Vorgehen nach, ebenso wie einige Zentralbanken.

All dies untermauert das Vertrauen, welches sich in den Umfrageergebnissen von CoinGecko gezeigt hat. Langfristig sind diese Trends bezüglich der Adoption zudem als außerordentlich bullisch für Bitcoin und andere Kryptowährungen zu werten.

Somit offenbart sich das Narrativ des Wertspeichers. Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern sich die Nachfrage nach Bitcoin durch die Steigerung des Nutzens verändern würde. Genau auf diese Möglichkeiten, Bitcoin nicht nur als Reservewährung, sondern programmierbares Asset zu verwenden, setzen die Investoren des HYPER-Coins.

Bitcoin Hyper steigert die Nachfrage nach dem Nutzen

Bitcoin konnte an seinem Allzeithoch bereits einen Preis in Höhe von 124.000 USD erreichen. Jedoch ist dies laut Krypto-Experten vorwiegend auf seine Eigenschaften als Wertspeicher zurückzuführen. Allerdings halten sie es auch für möglich, dass der Wert noch weitersteigen kann, wobei manche in diesem Jahr für BTC noch 200.000 USD und mehr prognostizieren.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich Bitcoin entwickelt, wenn dieser für dezentrale Anwendungen genutzt wird, um wie Solana DeFi, Gaming, KIs, Tokenisierung und mehr anzutreiben. Genau dies soll mithilfe der ersten Layer-2 möglich werden, welche die App- und Skalierungsschicht SVM in die Bitcoin-Basischain integriert.

Ein Kernelement von Bitcoin Hyper stellt die kanonische Brücke dar, mit welcher die Nutzer auf die Layer-2 zugreifen können. Über sie lassen sich die BTC der Basischain in das neue Ökosystem durch eine Sperrung und eine Emission von gewrappten BTC einbringen.

Damit werden ähnliche Eigenschaften wie mit der Solana-Blockchain erreicht, was niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit bedeutet. Auf diese Weise kann Bitcoin für DeFi-Protokolle, Play-to-Earn-Spiele, Memecoins und mehr verwendet werden. Daher werden auch seine Anwendungsfälle bedeutend gesteigert.

Die neuartige Bitcoin-Layer-2 macht sich Rust und die Tools der Solana Virtual Machine zunutze, welche bereits von Tausenden von Entwicklern verwendet werden, sodass aufgrund der Vertrautheit die Innovationsbarrieren eliminiert werden.

Wegen einer solch entwicklerfreundlichen Umgebung und der hohen Kompatibilität zu den Solana-Anwendungen ist das neue Ökosystem deutlich zugänglicher, womit sich neue Angebote schneller und einfacher als auf früheren Bitcoin-Skalierungslösungen integrieren lassen. Da BTC in den dApps genutzt werden kann, steigt auch seine Nachfrage.

Das Potenzial des HYPER-Coins ist dabei enorm. Denn sofern nur ein Anteil von 1 % der aktuellen Umlaufversorgung in diesen fließt, was rund 195.000 BTC sind, würden bereits 22 Mrd. USD zusammenkommen, die in dem HYPER-Token gebunden sind und eine vollkommen neue Web3-Wirtschaft antreiben.

So sieht der Bull-Case für Bitcoin Hyper aus

Nicht nur der positive Einfluss, welchen sich die Investoren aufgrund von Bitcoin Hyper für BTC versprechen, hat zu der hohen Finanzierungssumme des Vorverkaufs von mehr als 18 Mio. USD geführt.

Denn auch der HYPER-Coin selbst hat das Interesse der Anleger erweckt. Schließlich wird er für die Netzwerkgebühren, die Governance, das Staking und die Förderung der Netzwerkaktivität verwendet.

Manche sehen in Bitcoin Hyper auch nicht nur eine Erweiterung des Bitcoin-Ökosystems, sondern vielmehr eine zweite Chance, wenn sie die orangefarbene Münze damals verpasst haben.

Mithilfe des HYPER-Token wird die Layer-2 untermauert, welche neue Nachfragequelle nach BTC erschließt. Deshalb gewinnt HYPER auch zunehmenden den Titel "Bitcoin 2.0". Dementsprechend positiv fallen die Prognosen aus.

So rechnen die Analysten der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins damit, dass der HYPER-Coin um 100x steigen könnte. Ebenso hat ihn der Influencer Borch Crypto als einen der besten Token für überdurchschnittliche Renditen bezeichnet.

Unabhängig von diesen Prognosezielen wird der HYPER-Coin von Beginn an einen Nutzen haben. Somit spiegelt er auch die Art und Weise wider, wie die Layer-2 BTC in einen dynamischeren und programmierbaren Vermögenswert verwandelt.

So können Sie an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper teilnehmen

Angesichts der hohen Nachfrage bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit, wenn Sie den HYPER-Coin vor dem nächsten großen Meilenstein von 19 Mio. USD kaufen wollen. Denn dieser könnte schon in weniger als einer Woche erreicht sein.

Den Vorverkauf von Bitcoin Hyper finden Sie auf dessen offizieller Website. Nach dem Verbinden einer Wallet können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte zahlen. Für eine optimale Erfahrung während des Presales wird jedoch die Nutzung der Best Wallet empfohlen. In dieser finden Sie den Vorverkauf neben zahlreichen weiteren direkt in der Rubrik "Upcoming Tokens".

Über die Social-Media-Kanäle von Telegram und X werden Sie immer auf dem Laufenden gehalten. Falls Sie noch weitere Informationen suchen, finden Sie diese auf der Website und im Whitepaper von Bitcoin Hyper.

