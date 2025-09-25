Accellix, ein Pionier auf dem Gebiet der automatisierten Durchflusszytometrie, und Streck, ein renommierter Marktführer für Materialien für die Qualitätskontrolle in den Bereichen Durchflusszytometrie, Hämatologie und Molekulardiagnostik, haben eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die Automated Cell Phenotyping Platform von Accellix in die CD-Chex Plus (RUO)-Kontrolle von Streck integriert werden.

Bei der Accellix-Plattform handelt es sich um ein kompaktes, vollautomatisches Durchflusszytometer, das für Point-of-Need-Umgebungen entwickelt wurde. Es nutzt Einweg-Mikrofluidik-Kartuschen, um den gesamten Prozess der Zellphänotypisierung zu automatisieren, angefangen bei der Antikörperfärbung bis hin zur Durchflusszytometrie-Erfassung und Datenanalyse. So lassen sich schnelle, reproduzierbare Ergebnisse erzielen, ohne dass komplexe Instrumente oder spezialisierte Bediener erforderlich sind.

Durch die Integration der CD-Chex Plus (RUO)-Kontrolle in den Accellix-Workflow können die Benutzer die Leistung der Accellix-Plattform überprüfen und einen zuverlässigen Betrieb sicherstellen. Durch diese Ergänzung wird die routinemäßige Überwachung unterstützt und die Benutzer können sich auf ihre Daten verlassen, ohne dass die Komplexität zunimmt oder eine separate oder zentralisierte Laborinfrastruktur erforderlich wäre.

"Diese Kooperation verdeutlicht unser Engagement, Entwickler und Labore im Bereich der Zelltherapie auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, schnellere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Durch den Zusammenschluss mit Streck und die CD-Chex Plus (RUO)-Kontrolle können wir die Qualitätskontrolle in der Durchflusszytometrie für zahlreiche Geräte, Standorte und Umgebungen, die die Accellix-Technologie nutzen, vereinfachen", so Rey Mali, Chief Operations Officer bei Accellix.

"Wir freuen uns sehr, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das unsere Mission teilt: Labore und Unternehmen mit zuverlässigen, effizienten Lösungen zu unterstützen, die zu positiven Ergebnissen im Gesundheitswesen führen", so Matt Thummel, Director of Business Segment Hematology, Body Fluids and Flow Cytometry bei Streck. "Durch die Erweiterung der CD-Chex Plus (RUO)-Kontrolle um die Accellix-Plattform steht den Nutzern der Plattform eine zuverlässige Möglichkeit zur Verfügung, die Leistung zu überwachen. So können sie sich insbesondere in schnelllebigen Produktionsumgebungen immer auf ihre Ergebnisse verlassen."

Die Accellix Automated Cell Phenotyping Platform wird der CD-Chex Plus (RUO)-Kontrolle mit der Chargennummer 5265 hinzugefügt, die am 22. September 2025 versandt wird.

CD-Chex Plus (RUO) ist nur zur Verwendung in der Forschung bestimmt, nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

Über Accellix, Inc.

Accellix ist ein Biotechnologieunternehmen, dessen Schwerpunkt die Entwicklung und Vermarktung der Accellix-Plattform ist. Diese Plattform bietet Kunden aus den Bereichen Zell- und Gentherapie sowie Blutcharakterisierung die Möglichkeit, ihre kritischen Qualitätskontrollanforderungen zu erfüllen, während sie lebensverändernde Therapien zum Wohle von Patienten auf der ganzen Welt vorantreiben. Accellix unterstützt seine Kunden durch die Migration ihrer bereits existierenden Zellphänotypisierungs-Assays auf die Accellix-Plattform. Die Accellix-Plattform ist ein Benchtop-Zytometer, das Kapillarkartuschen mit integrierten Trockenreagenzien verwendet und auswertet. Sie bietet eine unübertroffene Reproduzierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die automatisierte Multi-Parameter-Zellanalyse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.accellix.com.

Über Streck, Inc.

Streck wurde 1971 gegründet und entwickelt Lösungen, die sicherstellen, dass jedes Ergebnis zählt. Um dies zu erreichen, unterstützt das Unternehmen klinische und Forschungslabore dabei, zuverlässig genaue Ergebnisse zu liefern, die Diagnostik voranzutreiben und Patienten auf der ganzen Welt ein gesünderes und glücklicheres Leben zu ermöglichen. Die Produkte von Streck werden in La Vista, Nebraska, hergestellt und an Tausende von Labors weltweit ausgeliefert.

