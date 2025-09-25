Die Digital Cooperation Organization (DCO), die erste eigenständige internationale zwischenstaatliche Organisation weltweit, die sich für die Förderung einer inklusiven und nachhaltigen digitalen Wirtschaft einsetzt, gab am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA80) in New York die Ausweitung ihres WE-Elevate-Programms auf alle Mitgliedstaaten bekannt.

DCO and Member States Unite through WE-Elevate to Advance Female-Led Enterprises in the Digital Economy (photo: AETOSWire)

WE-Elevate wurde von der DCO entwickelt, um von Frauen geführte Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) zu unterstützen. Es ist ein transformatives Programm, das Unternehmerinnen durch die Entwicklung von Kapazitäten helfen soll, von der digitalen Wirtschaft zu profitieren. Das in Ruanda als Pilotprojekt gestartete Programm hat bereits greifbare Ergebnisse erzielt und es von Frauen geführten KKMU ermöglicht, ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern, ihre Betriebsabläufe zu formalisieren und in neue Märkte zu expandieren.

WE-Elevate kombiniert Online-Lernmodule, Mentoring und den Zugang zu globalen E-Commerce-Plattformen, um Unternehmerinnen mit digitalen, finanziellen und unternehmerischen Kompetenzen auszustatten. Durch maßgeschneidertes, schrittweises Training führt das Programm Unternehmen vom Offline- zum Online-Betrieb über, von der Entwicklung grundlegender digitaler Kompetenz bis hin zur Ermöglichung grenzüberschreitenden E-Commerce. Auf diese Weise unterstützt es von Frauen geführte KKMU dabei, ihre Betriebsabläufe zu formalisieren, ihre Kundenbasis zu erweitern und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Generalsekretärin der DCO, Deemah AlYahya, kommentierte die erfolgreiche Expansion wie folgt: "WE-Elevate geht über Unternehmensgründungen durch Frauen hinaus; es geht darum, dass Nationen einen neuen Gesellschaftsvertrag für das digitale Zeitalter entwickeln. Das ist neuer Multilateralismus in Aktion: Mitgliedstaaten stehen zusammen, um sicherzustellen, dass die digitale Wirtschaft die Kluft nicht vergrößert, sondern für Frauen eine Brücke zu neuen Chancen schlägt. Von Kigali bis Kuwait-Stadt, von Lagos bis Lahore haben wir gesehen, wie eine Frau, die digitalen Zugang erhält, eine Familie, eine Gemeinschaft und letztendlich eine Nation verändern kann. Durch die Ausweitung von WE-Elevate auf alle unsere Mitgliedstaaten entscheiden wir uns für eine Zukunft, in der Inklusion nicht nur ein nachträglicher Einfall, sondern die Grundlage für digitalen Wohlstand für alle ist."

WE-Elevate ist eine Schlüsselinitiative der Digital Cooperation Organization (DCO), die von Frauen geführte Offline-KKMU in Online-Marken mit digitalem Schwerpunkt transformiert. Durch die Vermittlung von Fähigkeiten im E-Commerce-Handel erhalten die Teilnehmerinnen Zugang zu globalen E-Commerce-Märkten, finanzieller Inklusion und skalierbarem Wachstum. Dieses Programm fördert auch den Beitrag der DCO zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs), insbesondere zu SDG 5 (Geschlechtergleichstellung) und SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum).

Bewerbungen sind ab sofort für berechtigte KKMU aus allen DCO-Mitgliedstaaten möglich. Unternehmerinnen können ihr Interesse unter folgender Adresse anmelden https://dco.org/we-elevate-application/ und ihre Ausbildung beginnen, um sich zu Digital-first-Marken mit globalem Skalierungspotenzial zu entwickeln.

