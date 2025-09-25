© Foto: UnsplashGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25 Konjunkturdaten 08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25 10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 8/25 14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25 14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände 14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/25 14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln …Den vollständigen Artikel lesen ...
