Tokio (ots/PRNewswire) -RACCOON COMMERCE, Inc., Betreiber der Großhandels- und Beschaffungsplattform SUPER DELIVERY, führt bis zum 7. Oktober 2025 eine Sonderaktion für japanischen Matcha durch. Diese Aktion bietet Käufern in Japan und im Ausland einen Rabatt, um den weltweiten Matcha-Boom zu feiern und die authentische japanische Teekultur hervorzuheben.Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108836/202509125150/_prw_PI1fl_30G0nsjR.pngWeltweit steigende Nachfrage nach MatchaAngetrieben durch den Inbound-Tourismus, einen schwächeren Yen und einen weltweiten Wellness-Trend hat Matcha im Ausland ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Bei SUPER DELIVERY sind die Bestellungen für japanisches Teegeschirr im Vergleich zum Vorjahr um das 2,2-fache gestiegen, wobei die Nachfrage aus den Vereinigten Staaten und Australien besonders hoch ist.In vielen westlichen Ländern wird Matcha-Pulver heute als "Matcha-Latte" getrunken. Die von sozialen Medien beeinflussten Verbraucher zwischen 20 und 40 schätzen das Praktische und bevorzugen für Matcha-Getränke Katakuchi oder Schalen mit Ausgießern, die das Verquirlen und Gießen von Matcha in ein Glas erleichtern. Besonders beliebt sind traditionelle Designs mit Kirschblüten oder Wellen sowie bunte und "süße" Artikel.Aktionsübersicht- Name des Events: Matcha zu Hause - Japanische Eleganz- Zeitraum: Bis zum 7. Oktober 2025- Details: Eine kuratierte Seite mit Matcha-bezogenen Produkten und Utensilien mit zeitlich begrenzten Rabatten von bis zu 20 % Nachlass.WebsiteStartseite: https://www.superdelivery.com/en/?utm_source=press&utm_medium=top&utm_campaign=0923Matcha-Promo-Webseite: https://www.superdelivery.com/en/contents/event/matcha.jsp?utm_source=press&utm_medium=matcha&utm_campaign=0923Informationen zu SUPER DELIVERYSUPER DELIVERY ist eine der größten Großhandelsplattformen Japans, die Einzelhändler auf der ganzen Welt mit über 850.000 Produkten von Modeartikeln bis hin zu Haushaltswaren verbindet.- Direkte Beschaffung von japanischen Lieferanten zu Großhandelspreisen- Keine Mitgliedsgebühren; kostenlose Registrierung- Keine Mindestbestellmengen - Kauf ab einer einzigen Einheit- Weltweiter Versand in 138 Länder und Regionen von Japan ausSo verwenden Sie SUPER DELIVERY1. Kostenlose Registrierung - Kunden können einen einfachen Registrierungsprozess abschließen und sofort zu Großhandelspreisen einkaufen.2. Suchen und Kaufen - Sie können in einer Vielzahl von Kategorien stöbern und ganz einfach Bestellungen aufgeben.3. Effiziente Zustellung - Sie können die Zustellmethoden und -träger wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groWhandelsplattform-super-delivery-fuhrt-bis-zum-7-oktober-2025-eine-sonderaktion-zur-prasentation-der-japanischen-matcha-kultur-durch-302566616.htmlPressekontakt:Hiroyuki Takahashi,Abteilung für Kundenmarketing,RACCOON COMMERCE,Inc.,Tel: +81-50-1750-0607,E-Mail: takahashi.hiroyuki@raccoon.ne.jp. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte ausschließlich per E-Mail.Original-Content von: RACCOON COMMERCE, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181052/6124795